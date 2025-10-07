Auto dachowało, kierowca nie żyje

Tragiczny wypadek w Łaniętach Źródło: PSP Kutno/ KPP Kutno

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tragiczny wypadek w miejscowości Łanięta (woj. łódzkie). - Tuż przed godziną 10 kierowca bmw, z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad autem i i dachował - przekazała asp. Daria Olczyk, rzeczniczka policji w Kutnie.

Pierwsi na miejscu pojawili się strażacy. Starali się dostać do uwięzionego w pojeździe kierowcy. - Do tej osoby nie było żadnego dostępu. Musieliśmy sięgnąć po narzędzia hydrauliczne. Jeszcze na tym etapie naszych działań ten mężczyzna miał zachowane funkcje życiowe. Potem przekazaliśmy poszkodowanego załodze karetki - zrelacjonował mł. kpt. Krzysztof Orłowski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Kierowcy nie udało się uratować.

Kierowca bmw nie żyje Źródło: PSP Kutno

Droga zablokowana

Mężczyzna jechał sam. - Nasi policjanci są w Łaniętach i zabezpieczają ślady. Oczywiście wszystko odbywa się pod nadzorem prokuratora - powiedziała nam.

Do wypadku doszło na drodze prowadzącej do Lubinia Kujawskiego. Trasa jest całkowicie zablokowana. Nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia. - Prosimy o zachowanie ostrożności i kierowanie się na objazdy - dodała aspirant Olczyk.

Kierowcy nie udało się uratować Źródło: PSP Kutno