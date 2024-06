Zostały tylko dołki i odcisk buta

Rzecznik urzędu miejskiego w Kutnie, Kamil Klimaszewski w rozmowie z tvn24.pl powiedział, że ciężko skomentować, to co wydarzyło się w parku Wiosny Ludów. - Te cisy zostały posadzone niedawno, zastąpiły bukszpany, które zjadła nam ćma bukszpanowa. Ktoś przyszedł w ten weekend i na raz te cisy zabrał. Zostały tylko dołki i odcisk buta - przekazał urzędnik. - Jesteśmy zażenowani postawą człowieka, który to zrobił. Nie po to coś sadzimy w parkach, upiększamy to miasto, żeby ktoś przenosił to na własny prywatny grunt, jest to własność miasta - dodał. Sprawą zajmuje się straż miejska, która zabezpieczyła monitoring z dwóch dób poprzedzających zdarzenie.