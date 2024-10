Śmiertelny strzał w aucie. Taksówkarz zginął, bo miał mieć romans z żoną zabójcy

Policjanci z Łodzi i Kutna zatrzymali poszukiwanego przez policję z Azerbejdżanu mężczyznę podejrzanego o zabójstwo taksówkarza w sierpniu 2024 r. Zatrzymany Gruzin miał zastrzelić kierowcę, bo ten miał romans z jego żoną.

26-letni Gruzin został zatrzymany na ulicy w Kutnie. W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszał zarzuty sformułowane przez śledczych z Azerbejdżanu.

- Wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz wydanie postanowienia sądu o dopuszczalności ekstradycji obywatela Gruzji do Azerbejdżanu. W najbliższy czwartek sąd wyznaczył kolejne posiedzenie w tej sprawie. Prokuratura Okręgowa w Łodzi wystąpiła do władz Azerbejdżanu o nadesłanie do sądu dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji - powiedział prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Gruzin został tymczasowo aresztowany Policja Kutno

Zapłacił wspólnikowi za "wystawienie" ofiary

Do zabójstwa, które azerska policja zarzuca Gruzinowi, doszło w sierpniu 2024 r. Morderstwo było zaplanowane. Gruzin miał zapłacić wspólnikowi za to, że ten "wystawi" mu przyszłą ofiarę. Ten zamówił u taksówkarza z Baku kurs do miejscowości oddalonej o 400 kilometrów od stolicy Azerbejdżanu, gdzie na taksówkarza czekał zabójca. Zastrzelił go w kabinie auta. Motywem zabójstwa miał być romans taksówkarza z żoną Gruzina.

Poszukiwany po zabójstwie opuścił Azerbejdżan. Do Interpolu wpłynął wniosek o współpracę międzynarodową w jego ujęciu. Taki wniosek - Czerwona Dyfuzja Interpolu (wniosek o współpracę międzynarodową lub ostrzeżenie międzynarodowe, wysłany przez Interpol do wybranych państw) dotarł też do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Zatrzymany w Kutnie

- Policjanci ustalili, że 26-latek może przebywać w Kutnie. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kutnie potwierdzili tę informację i ustalili miejsce pobytu poszukiwanego i we wspólnej akcji zatrzymali go na ulicy w Kutnie - powiedział Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec Gruzina tygodniowy areszt tymczasowy. W tym czasie prokurator ma przedstawić dokumenty uzasadniające decyzję o możliwości wydania obywatela Gruzji organom ścigania w Azerbejdżanie.

Autorka/Autor:pop

Źródło: PAP