Kluczowe fakty: Prezes miejskiego przewoźnika zapowiedział, że jeśli stan drogi się nie zmieni, zawiesi tam kursy autobusów.

Remont ulicy chciałoby zrobić starostwo powiatowe, ale ma związane ręce, bo PKP drogi remontować nie chce.

- Proszę pana, ile razy ja się spóźniłem do szkoły na 8 albo na 9 - mówi jeden z uczniów spotkany pod szkołą.

- Jest to sytuacja skandaliczna, według mnie jest to wręcz złośliwość ze strony kolei i kompletny brak logiki, bo nie oszukujmy się, każdy normalny podmiot by chciał skorzystać z faktu ewentualnego bezpłatnego wyremontowania przez kogoś innego jego nieruchomości - w tym przypadku drogi - denerwuje się Daniel Kowalik, starosta kutnowski.

Ulica Osiedle Kolejowe w Kutnie to ulica, jakich w Polsce mnóstwo: dziura na dziurze, gdzieniegdzie wysypany piasek. Raz na kilka miesięcy przejedzie nią próbujący to wszystko z grubsza wyrównać walec. Przed trzema laty do połowy długości wyremontowało ją starostwo powiatowe. Więcej nie może, bo dalsza część należy do spółki skarbu państwa - PKP. Drogą regularnie jeżdżą autobusy miejskie linii 7 i 12, które wożą mieszkańców oraz uczniów Zespołu Szkół nr 4. Problem w tym, że nie ma tygodnia, żeby któryś z pojazdów nie ugrzązł w błocie. - Proszę pana, ile razy ja się spóźniłem do szkoły na 8 albo na 9 - mówi jeden z uczniów spotkany pod szkołą. - Z tego, co wiem, to dyrekcja nieraz prosiła o poprawę tej drogi. Teraz jest śnieg, to jest spoko, ale jakby pan wiosną lub jesienią przyjechał, to jedyny sposób, żeby tu się dostać, to chyba kajak - takie są tu dziury i tyle tu wody stoi - dodaje kolejny. - Co chwilę widać tu pogotowie autobusowe, bo autobusy się zakopują i nie mogą jechać dalej. To jest tragedia. Uczę się tu trzeci rok i - jak pamiętam - ktoś tu przyjeżdżał, sypał piasek w te dziury i myślał, że to pomoże - pomagało na kilka dni, a potem znów były dziury - opisuje kolejny z uczniów.