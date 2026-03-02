Brutalne pobicie kobiety w centrum miasta. Zatrzymano 28-latka

Kutno (woj. łódzkie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę 28 lutego nad ranem. Kobieta została pobita w centrum Kutna, w pobliżu kościoła świętego Wawrzyńca przy ulicy Wyszyńskiego. Poszkodowana przebywa w szpitalu - ma złamany nos i rękę oraz wiele stłuczeń.

Zatrzymany 28-latek

Aspirant Daria Olczyk z kutnowskiej policji przekazała, że w sprawie został 28-letni obcokrajowiec. - Policjanci w toku prowadzonych działań wytypowali i zatrzymali osobę, na razie podejrzewaną o to przestępstwo i obecnie trwają czynności dochodzeniowo-śledcze mające na celu weryfikację czy zatrzymany mężczyzna ma związek z pobiciem kobiety - poinformowała policjantka. Jak ustalił nasz dziennikarz, mężczyzna jest obcokrajowcem i obecnie czeka na przesłuchanie w obecności tłumacza. Po nim może usłyszeć zarzuty. Reporter tvn24.pl nieoficjalnie ustalił, że poszkodowanej kobiecie pokazano zdjęcie mężczyzny i ta potwierdziła, że to właśnie on zaatakował ją w sobotę.