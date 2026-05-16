Łódź Ciężarówka w rowie. Kierowca nie miał prawa jazdy Oprac. Rafał Molenda

TIR w rowie. O wypadku informuje mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli

Do groźnego wypadku doszło w piątek w Krobanowie pod Zduńską Wolą. Tir wpadł w poślizg na mokrym asfalcie i wjechał do rowu.

- 59-letni kierowca z Pabianic nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Padał ulewny deszcz. Przed rondem zaczął wyprzedzać inny pojazd. Wtedy ciężarówka wpadła w poślizg. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu - poinformowała Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Ciężarówka uderzyła w elementy infrastruktury drogowej. Uszkodzone są barierki ochronne, latarnia i tablica informacyjna przed wjazdem na rondo. Kierowca został ranny. Z obrażeniami trafił do szpitala. Nikt inny nie ucierpiał.

Prowadził bez uprawnień

- Policjanci dokonując sprawdzeń ustalili, że kierowca w kwietniu stracił uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, czyli prowadził ten pojazd bez uprawnień - dodaje Katarzyna Biniaszczyk. Trwa postępowanie w sprawie zdarzenia. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, za prowadzenie pojazdów bez uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.