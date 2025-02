Pieszy śmiertelnie potrącony na S8. "Wyjaśniamy, jak się tam znalazł"

czytaj dalej

W Bydgoszczy kierowca jechał pod prąd aleją Jana Pawła II - jedną z najbardziej ruchliwych ulic w mieście. Niewiele brakowało, by doprowadził do kolizji. Nagranie z niebezpiecznej jazdy trafiło do policjantów, którzy ustalają tożsamość kierującego. Grozi za to wysoka grzywna, oraz punkty karne.