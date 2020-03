"Poprosiłem o kupowanie od nas tulipanów". Ruszyła lawina. "Stało się coś, w co aż trudno uwierzyć"

Jeszcze kilka dni temu byli w równie złej sytuacji, co dziesiątki tysięcy polskich przedsiębiorców. Dzięki pomocy internautów, sytuacja właścicieli plantacji tulipanów zmieniała się diametralnie. - Myślałem, że na apel o pomoc odpowiedzą najbliżsi. A stało się coś, w co aż trudno uwierzyć - mówi Andrzej Słowikowski, rolnik spod Łodzi.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że z dnia na dzień stracili dochody. Giełdy kwiatowe zostały zamknięte, tak samo zresztą jak targowiska czy kwiaciarnie. Andrzej Słowikowski, uprawiający tulipany wiedział, że musi poprosić o pomoc. - Poprosiłem w sieci o kupowanie od nas tulipanów. Po kosztach. Chodziło nam tylko o to, żeby odzyskać zainwestowane wcześniej pieniądze - mówi rolnik w rozmowie z tvn24.pl.

Odzew

Pierwsze telefony zaczęły się niedługo po zmieszczeniu wpisu. Potem skontaktował się kolejny chętny. I jeszcze jeden. Na Facebooku wpis polubiło prawie półtora tysiąca osób. Udostępniło go na swoich profilach ponad 6 tysięcy użytkowników. - Mieliśmy problem, żeby nadążyć ze sprzedażą. Ostatecznie zostały nam same niedojrzałe kwiaty, które jeszcze się nie nadają do sprzedaży - opowiada Andrzej Słowikowski.