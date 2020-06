Ognisko koronawirusa w fabryce lodów i mrożonek. Powołano sztab kryzysowy

Pracująca w jednym z największych zakładów w Działoszynie (woj. łódzkie) kobieta poszła z objawami grypy do lekarza. Okazało się, że choruje na COVID-19. Zbadano już część pracowników, zakażonych koronawirusem jest jeszcze 56 osób. - Według danych przekazywanych przez służby sanitarne, mrożony asortyment spożywczy z zakładów nie stanowi żadnego zagrożenia dla klientów - zapewnia wicestarosta pajęczański Paweł Sikora.

Miała objawy podobne do grypy, dlatego umówiła się na wizytę u lekarza rodzinnego. A on uznał, że pacjentka na co dzień pracująca w zakładach produkujących mrożonki i lody może mieć koronawirusa. Kobieta została przetestowana na zakażenie SARS-CoV-2. Wynik był pozytywny.