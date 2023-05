Wybuch gazu i pożar w remizie. Poparzone dwie kobiety

czytaj dalej

To dzisiejsze spotkanie to jest coś, co by można nazwać momentem konkluzji. Nazwaliśmy je ulem, bo jest on symbolem ciężkiej pracy. A my tej pracy bardzo potrzebujemy - mówił w sobotę podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes partii Jarosław Kaczyński.