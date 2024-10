Od kilku dni znęcali się i nagrywali, a w końcu brutalnie pobili osobę w kryzysie bezdomności

Zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą w kryzysie bezdomności usłyszało pięciu nastolatków w wieku od 16 do 18 lat. Od kilku dni na terenie Dobronia koło Pabianic (Łódzkie) mieli torturować mężczyznę i nagrywać filmiki z jego udziałem. 8 października doszło do brutalnego pobicia 43-latka, który w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do znęcania się nad mężczyzną w kryzysie bezdomności przez nastolatków dochodziło w Dobroniu koło Pabianic od co najmniej kilku dni. Nastolatkowie mieli nachodzić swoją ofiarę i torturować. Wszystko nagrywali telefonami komórkowymi. 8 października 43-letni mężczyzna został brutalnie pobity i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Łasku.

- Zostało zatrzymanych pięciu sprawców. Są podejrzani o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i pobicie w dniu 8 października osoby bezdomnej. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała realnie zagrażających życiu i pozostaje w szpitalu pod specjalistyczną opieką medyczną. Sprawcy to nieletni w wieku od 16 do 18 lat. Wobec dwóch 16-latków Sąd Rodzinny i Nieletnich zastosował umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na okres trzech miesięcy. Pozostali podejrzani zostali przez sąd, na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowani, na okres trzech miesięcy - przekazała tvn24.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, prokurator Jolanta Szkilnik.

Przyznali się, motywów nie zdradzili

Dodała, że śledztwo jest we wstępnej fazie. - Przesłuchiwani są świadkowie, zabezpieczono materiały dowodowe, by ustalić, przez jaki okres czasu nieletni znęcali się i czy są inni pokrzywdzeni. Sprawcy przyznali się do zarzutów, ale nie wyjaśnili motywacji i przyczyn swoich działań - poinformowała prokurator Szkilnik. Za przestępstwo znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i ciężkie pobicie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor:pk/gp

Źródło: tvn24.pl