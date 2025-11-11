Zgłoszenie o zdarzeniu służby dostały kilka minut po północy z poniedziałku na wtorek. Jak przekazał nam komisarz Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, mężczyźni spadli z balkonu na drugim piętrze opuszczonego budynku.
25-latek zginął, a 22-latek trafił do szpitala.
Nieoficjalnie: chcieli zrobić zdjęcie
Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, mężczyźni weszli na balkon razem. Cofali się, żeby zrobić zdjęcie graffiti. Jeden z nich nie zauważył, że kończy się za nim balkon i, spadając, pociągnął za sobą kolegę.
Dokładne okoliczności zdarzenia bada teraz policja pod nadzorem prokuratury.
O sprawie pierwszy poinformowało Radio Łódź.
