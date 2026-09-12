MFF w Wenecji 2026. Zaskakujący werdykt jury
Zakończył się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji 2026. W ramach Konkursu Głównego swoją światową premierę miało 21 filmów pełnometrażowych.
Przewodniczącą jury Konkursu Głównego byłą Maggie Gyllenhaal, a filmy razem z nią oceniali również: tunezyjska filmowczyni Kaouther Ben Hania, angieslki kompozytor i artysta Daniel Blumberg, włosko-amerykański teoretyk filmu Francesco Casetti, francuski filmowiec Xavier Giannoli, afgańska filmowczyni Shahrbanoo Sadat, oraz hongkoński filmowiec Johnnie To.
Chociaż dla wielu głównym faworytem do Złotego Lwa był film "Dziki Koń Dziewięć" w reżyserii Martina McDonagha, to jury zdecydowało inaczej. Najważniejszą nagrodę weneckiego festiwalu otrzymał film "Kvinde ukendt" (angielski tytuł: "Woman Unknown") w reżyserii May el-Toukhy. Był to jedyny film fabularny wyreżyserowany przez kobietę w Konkursie Głównym. W gronie pozostałych 20 tytułów mieliśmy jeszcze "NAZA", współreżyserowany przez kobietę.
El-Toukhy jest pierwszą Dunką, której film otrzymał Złotego Lwa i drugą osobą z Danii z takim osiągnięciem. Pierwszym filmem w duńskiej reżyserii, który doceniony został najważniejszą wenecką nagrodą był "Słowo" w reżyserii Carla Theodora Dreyera w 1955 roku.
Drugi co do ważności laur - Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury - otrzymał film "Możliwa miłość" w reżyserii południowokoreańskiego mistrza Lee Chang Donga. "Możliwa miłość" był jednym z głównych faworytów do najważniejszych nagród tegorocznego Konkursu Głównego. Producentami wykonawczymi filmu są Maciej Musiał oraz zmarły w maju Krzysztof Piesiewicz. Film "Możliwa miłość" doceniony został również niezależnym od festiwalu wyróżnieniem - Nagrodą FIPRESCI - przyznawaną przez Międzynarodową Federację Krytyków Filmowych.
Srebrnego Lwa - Nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymał Ilja Chrzanowski za film "DAU".
Nagrodę Specjalną Jury otrzymał film "NAZA" w reżyserii Yuvala Abrahama oraz Rachel Szor. To najnowszy film izraelskich filmowców i dziennikarzy śledczych, twórców głośnego dokumentu "Nie chcemy innej ziemi" z 2024 roku. "NAZA" został również nagrodzony najdłuższymi owacjami publiczności w historii festiwalu, które trwały około 25 minut. Nagrodę dla Abrahama oraz Szor publiczność w sobotni wieczór również przyjęła owacjami na stojąco.
Nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymali Coralie Amedeo, Stephane Brize i Olivier Gorce za film "Un bon petit soldat" (reż. Stephane Brize).
W kategoriach aktorskich jury doceniło Mathilde Arcel za jej rolę w filmie "Kvinde ukendt" (reż. May El-Toukhy) oraz Johna Malkovicha za rolę w "Dziki Koń Dziewięć" (reż. Martin McDonagh). Nagrodę Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki otrzymała Malou Khebizi za rolę w "15/18" (reż. Cedric Kahn).
MFF w Wenecji 2026. Pełna lista nagrodzonych w Konkursie Głównym
- Złoty Lew: "Kvinde ukendt" (reż. May el-Toukhy)
- Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury: "Możliwa miłość" (reż. Lee Chang Dong)
- Nagroda Specjalna Jury: "NAZA" (reż. Yuval Abraham i Rachel Szor)
- Srebrny Lew - Najlepsza reżyseria: Ilja Chrzanowski "DAU"
- Nagroda za najlepszy scenariusz: Coralie Amedeo, Stephane Brize, Olivier Gorce "Un bon petit soldat" (reż. Stephane Brize)
- Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki: Mathilde Arcel "Kvinde, ukendt" (reż. May el-Toukhy)
- Puchar Volpiego dla najlepszego aktora: John Malkovich "Dziki Koń Dziewięć" (reż. Martin McDonagh)
- Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki: Malou Khebizi "15/18" (reż. Cedric Kahn)
- Nagroda Luigiego De Laurentiisa za najlepszy film debiutancki: "La maison du vent" (reż. Bernard Auguste Kouemo Yanghu)