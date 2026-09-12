MFF w Wenecji 2026. Zaskakujący werdykt jury

Maggie Gyllenhaal jest przewodniczącą jury tegorocznego Konkursu Głównego w Wenecji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

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Zakończył się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji 2026. W ramach Konkursu Głównego swoją światową premierę miało 21 filmów pełnometrażowych.

Przewodniczącą jury Konkursu Głównego byłą Maggie Gyllenhaal, a filmy razem z nią oceniali również: tunezyjska filmowczyni Kaouther Ben Hania, angieslki kompozytor i artysta Daniel Blumberg, włosko-amerykański teoretyk filmu Francesco Casetti, francuski filmowiec Xavier Giannoli, afgańska filmowczyni Shahrbanoo Sadat, oraz hongkoński filmowiec Johnnie To.

Chociaż dla wielu głównym faworytem do Złotego Lwa był film "Dziki Koń Dziewięć" w reżyserii Martina McDonagha, to jury zdecydowało inaczej. Najważniejszą nagrodę weneckiego festiwalu otrzymał film "Kvinde ukendt" (angielski tytuł: "Woman Unknown") w reżyserii May el-Toukhy. Był to jedyny film fabularny wyreżyserowany przez kobietę w Konkursie Głównym. W gronie pozostałych 20 tytułów mieliśmy jeszcze "NAZA", współreżyserowany przez kobietę.

May el-Toukhy "Kvinde ukendt" (Złoty Lew) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

El-Toukhy jest pierwszą Dunką, której film otrzymał Złotego Lwa i drugą osobą z Danii z takim osiągnięciem. Pierwszym filmem w duńskiej reżyserii, który doceniony został najważniejszą wenecką nagrodą był "Słowo" w reżyserii Carla Theodora Dreyera w 1955 roku.

Drugi co do ważności laur - Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury - otrzymał film "Możliwa miłość" w reżyserii południowokoreańskiego mistrza Lee Chang Donga. "Możliwa miłość" był jednym z głównych faworytów do najważniejszych nagród tegorocznego Konkursu Głównego. Producentami wykonawczymi filmu są Maciej Musiał oraz zmarły w maju Krzysztof Piesiewicz. Film "Możliwa miłość" doceniony został również niezależnym od festiwalu wyróżnieniem - Nagrodą FIPRESCI - przyznawaną przez Międzynarodową Federację Krytyków Filmowych.

"Możliwa miłość" reż. Lee Chang Dong - zwiastun Źródło: La Biennale di Venezia 2026

Srebrnego Lwa - Nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymał Ilja Chrzanowski za film "DAU".

Nagrodę Specjalną Jury otrzymał film "NAZA" w reżyserii Yuvala Abrahama oraz Rachel Szor. To najnowszy film izraelskich filmowców i dziennikarzy śledczych, twórców głośnego dokumentu "Nie chcemy innej ziemi" z 2024 roku. "NAZA" został również nagrodzony najdłuższymi owacjami publiczności w historii festiwalu, które trwały około 25 minut. Nagrodę dla Abrahama oraz Szor publiczność w sobotni wieczór również przyjęła owacjami na stojąco.

MFF w Wenecji 2026. Nagrodzeni w Konkursie Głównym May el-Toukhy "Kvinde, ukendt" (Złoty Lew) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI Lee Chang Dong "Możliwa miłość" (Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI Ilja Chrzanowski "DAU" (Srebrny Lew - Najlepsza reżyseria) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI Olivier Gorce, Stephane Brize, Coralie Amedeo - "Un bon petit soldat" (Najlepszy scenariusz) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI Yuval Abraham i Rachel Szor "NAZA" (Nagroda Specjalna Jury) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI Mathilde Arcel "Kvinde, ukendt" (Puchar Volpiego za najlepszą rolę kobiecą) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI John Malkovich "Dziki Koń Dziewięć" (Puchar Volpiego za najlepszą rolę męską) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI Malou Khebizi "15/18" (Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI Bernard Auguste Kouemo Yanghu "La maison du vent" (Nagroda Luigiego De Laurentiisa za najlepszy film debiutancki) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

Nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymali Coralie Amedeo, Stephane Brize i Olivier Gorce za film "Un bon petit soldat" (reż. Stephane Brize).

W kategoriach aktorskich jury doceniło Mathilde Arcel za jej rolę w filmie "Kvinde ukendt" (reż. May El-Toukhy) oraz Johna Malkovicha za rolę w "Dziki Koń Dziewięć" (reż. Martin McDonagh). Nagrodę Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki otrzymała Malou Khebizi za rolę w "15/18" (reż. Cedric Kahn).

MFF w Wenecji 2026. Filmy Konkursu Głównego "Succederà questa notte" reż. Nanni Moretti Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Ganeunghan sarang" reż. Lee Chang Dong Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Un peu avant minuit" reż. Nicolas Pariser Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Bucking Fastard" reż. Werner Herzog Źródło zdjęcia: Gateway to Orkney LLC / La Biennale di Venezia 2026 "Ritorno a Buenos Aires" reż. Marco Bechis Źródło zdjęcia: fot. Fabrizio Lapalombara / La Biennale di Venezia 2026 "Un bon petit soldat" reż. Stéphane Brizé Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "15/18" reż. Cédric Kahn Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "L'estranea" reż. Paolo Strippoli Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Il fuoco che ti porti dentro" reż. Edoardo De Angelis Źródło zdjęcia: fot. Anna Camerlingo / La Biennale di Venezia 2026 "Kvinde Ukendt" reż. May el-Toukhy Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "The Echo Chamber" reż. Andrea Pallaoro Źródło zdjęcia: Indigo Film e Versus / La Biennale di Venezia 2026 "DAU" reż. Ilja Chrzanowski Źródło zdjęcia: Phenomen Berlin / La Biennale di Venezia 2026 "Bunker" reż. Florian Zeller Źródło zdjęcia: Blue Morning Pictures / Mod Producciones / Pathe Films / La Biennale di Venezia 2026 "Dziki Koń Dziewięć" reż. Martin McDonagh Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Nelson-san, anata wa hito o koro shimashita ka?" reż. Shin'ya Tsukamoto Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Company" reż. Cassey Affleck Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Kami Nour" reż. Ali Asgari Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia "Rukku Bakku" reż. Hirokazu Koreeda Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "NAZA" reż. Yuval Abraham, Rachel Szor Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026

MFF w Wenecji 2026. Pełna lista nagrodzonych w Konkursie Głównym

Złoty Lew: "Kvinde ukendt" (reż. May el-Toukhy)

Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury: "Możliwa miłość" (reż. Lee Chang Dong)

Nagroda Specjalna Jury: "NAZA" (reż. Yuval Abraham i Rachel Szor)

Srebrny Lew - Najlepsza reżyseria: Ilja Chrzanowski "DAU"

Nagroda za najlepszy scenariusz: Coralie Amedeo, Stephane Brize, Olivier Gorce "Un bon petit soldat" (reż. Stephane Brize)

Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki: Mathilde Arcel "Kvinde, ukendt" (reż. May el-Toukhy)

Puchar Volpiego dla najlepszego aktora: John Malkovich "Dziki Koń Dziewięć" (reż. Martin McDonagh)

Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki: Malou Khebizi "15/18" (reż. Cedric Kahn)

Nagroda Luigiego De Laurentiisa za najlepszy film debiutancki: "La maison du vent" (reż. Bernard Auguste Kouemo Yanghu)