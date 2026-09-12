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Kultura i styl

MFF w Wenecji 2026. Zaskakujący werdykt jury

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May el-Toukhy "Kvinde, ukendt" (Złoty Lew)
Maggie Gyllenhaal jest przewodniczącą jury tegorocznego Konkursu Głównego w Wenecji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ETTORE FERRARI
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Złoty Lew Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji 2026 trafił do filmu "Kvinde ukendt" w reżyserii May el-Toukhy. Drugą co do ważności nagrodę - Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury - otrzymał film "Możliwa miłość" w reżyserii Lee Chang Donga, którego producentami wykonawczymi są między innymi Maciej Musiał oraz Krzysztof Piesiewicz.

Zakończył się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji 2026. W ramach Konkursu Głównego swoją światową premierę miało 21 filmów pełnometrażowych.

Przewodniczącą jury Konkursu Głównego byłą Maggie Gyllenhaal, a filmy razem z nią oceniali również: tunezyjska filmowczyni Kaouther Ben Hania, angieslki kompozytor i artysta Daniel Blumberg, włosko-amerykański teoretyk filmu Francesco Casetti, francuski filmowiec Xavier Giannoli, afgańska filmowczyni Shahrbanoo Sadat, oraz hongkoński filmowiec Johnnie To.

Chociaż dla wielu głównym faworytem do Złotego Lwa był film "Dziki Koń Dziewięć" w reżyserii Martina McDonagha, to jury zdecydowało inaczej. Najważniejszą nagrodę weneckiego festiwalu otrzymał film "Kvinde ukendt" (angielski tytuł: "Woman Unknown") w reżyserii May el-Toukhy. Był to jedyny film fabularny wyreżyserowany przez kobietę w Konkursie Głównym. W gronie pozostałych 20 tytułów mieliśmy jeszcze "NAZA", współreżyserowany przez kobietę.

May el-Toukhy "Kvinde ukendt" (Złoty Lew)
May el-Toukhy "Kvinde ukendt" (Złoty Lew)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

El-Toukhy jest pierwszą Dunką, której film otrzymał Złotego Lwa i drugą osobą z Danii z takim osiągnięciem. Pierwszym filmem w duńskiej reżyserii, który doceniony został najważniejszą wenecką nagrodą był "Słowo" w reżyserii Carla Theodora Dreyera w 1955 roku.

Drugi co do ważności laur - Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury - otrzymał film "Możliwa miłość" w reżyserii południowokoreańskiego mistrza Lee Chang Donga. "Możliwa miłość" był jednym z głównych faworytów do najważniejszych nagród tegorocznego Konkursu Głównego. Producentami wykonawczymi filmu są Maciej Musiał oraz zmarły w maju Krzysztof Piesiewicz. Film "Możliwa miłość" doceniony został również niezależnym od festiwalu wyróżnieniem - Nagrodą FIPRESCI - przyznawaną przez Międzynarodową Federację Krytyków Filmowych.

"Możliwa miłość" reż. Lee Chang Dong - zwiastun
Źródło: La Biennale di Venezia 2026

Srebrnego Lwa - Nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymał Ilja Chrzanowski za film "DAU".

Nagrodę Specjalną Jury otrzymał film "NAZA" w reżyserii Yuvala Abrahama oraz Rachel Szor. To najnowszy film izraelskich filmowców i dziennikarzy śledczych, twórców głośnego dokumentu "Nie chcemy innej ziemi" z 2024 roku. "NAZA" został również nagrodzony najdłuższymi owacjami publiczności w historii festiwalu, które trwały około 25 minut. Nagrodę dla Abrahama oraz Szor publiczność w sobotni wieczór również przyjęła owacjami na stojąco.

MFF w Wenecji 2026. Nagrodzeni w Konkursie Głównym
May el-Toukhy "Kvinde, ukendt" (Złoty Lew)
May el-Toukhy "Kvinde, ukendt" (Złoty Lew)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI
Lee Chang Dong "Możliwa miłość" (Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury)
Lee Chang Dong "Możliwa miłość" (Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI
Ilja Chrzanowski "DAU" (Srebrny Lew - Najlepsza reżyseria)
Ilja Chrzanowski "DAU" (Srebrny Lew - Najlepsza reżyseria)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI
Olivier Gorce, Stephane Brize, Coralie Amedeo - "Un bon petit soldat" (Najlepszy scenariusz)
Olivier Gorce, Stephane Brize, Coralie Amedeo - "Un bon petit soldat" (Najlepszy scenariusz)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI
Yuval Abraham i Rachel Szor "NAZA" (Nagroda Specjalna Jury)
Yuval Abraham i Rachel Szor "NAZA" (Nagroda Specjalna Jury)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI
Mathilde Arcel "Kvinde, ukendt" (Puchar Volpiego za najlepszą rolę kobiecą)
Mathilde Arcel "Kvinde, ukendt" (Puchar Volpiego za najlepszą rolę kobiecą)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI
John Malkovich "Dziki Koń Dziewięć" (Puchar Volpiego za najlepszą rolę męską)
John Malkovich "Dziki Koń Dziewięć" (Puchar Volpiego za najlepszą rolę męską)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI
Malou Khebizi "15/18" (Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki)
Malou Khebizi "15/18" (Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI
Bernard Auguste Kouemo Yanghu "La maison du vent" (Nagroda Luigiego De Laurentiisa za najlepszy film debiutancki)
Bernard Auguste Kouemo Yanghu "La maison du vent" (Nagroda Luigiego De Laurentiisa za najlepszy film debiutancki)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

Nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymali Coralie Amedeo, Stephane Brize i Olivier Gorce za film "Un bon petit soldat" (reż. Stephane Brize).

W kategoriach aktorskich jury doceniło Mathilde Arcel za jej rolę w filmie "Kvinde ukendt" (reż. May El-Toukhy) oraz Johna Malkovicha za rolę w "Dziki Koń Dziewięć" (reż. Martin McDonagh). Nagrodę Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki otrzymała Malou Khebizi za rolę w "15/18" (reż. Cedric Kahn).

MFF w Wenecji 2026. Filmy Konkursu Głównego
"Succederà questa notte" reż. Nanni Moretti
"Succederà questa notte" reż. Nanni Moretti
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"Ganeunghan sarang" reż. Lee Chang Dong
"Ganeunghan sarang" reż. Lee Chang Dong
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"Un peu avant minuit" reż. Nicolas Pariser
"Un peu avant minuit" reż. Nicolas Pariser
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"Bucking Fastard" reż. Werner Herzog
"Bucking Fastard" reż. Werner Herzog
Źródło zdjęcia: Gateway to Orkney LLC / La Biennale di Venezia 2026
"Ritorno a Buenos Aires" reż. Marco Bechis
"Ritorno a Buenos Aires" reż. Marco Bechis
Źródło zdjęcia: fot. Fabrizio Lapalombara / La Biennale di Venezia 2026
"Un bon petit soldat" reż. Stéphane Brizé
"Un bon petit soldat" reż. Stéphane Brizé
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"15/18" reż. Cédric Kahn
"15/18" reż. Cédric Kahn
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"L'estranea" reż. Paolo Strippoli
"L'estranea" reż. Paolo Strippoli
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"Il fuoco che ti porti dentro" reż. Edoardo De Angelis
"Il fuoco che ti porti dentro" reż. Edoardo De Angelis
Źródło zdjęcia: fot. Anna Camerlingo / La Biennale di Venezia 2026
"Kvinde Ukendt" reż. May el-Toukhy
"Kvinde Ukendt" reż. May el-Toukhy
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"The Echo Chamber" reż. Andrea Pallaoro
"The Echo Chamber" reż. Andrea Pallaoro
Źródło zdjęcia: Indigo Film e Versus / La Biennale di Venezia 2026
"DAU" reż. Ilja Chrzanowski
"DAU" reż. Ilja Chrzanowski
Źródło zdjęcia: Phenomen Berlin / La Biennale di Venezia 2026
"Bunker" reż. Florian Zeller
"Bunker" reż. Florian Zeller
Źródło zdjęcia: Blue Morning Pictures / Mod Producciones / Pathe Films / La Biennale di Venezia 2026
"Dziki Koń Dziewięć" reż. Martin McDonagh
"Dziki Koń Dziewięć" reż. Martin McDonagh
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"Nelson-san, anata wa hito o koro shimashita ka?" reż. Shin'ya Tsukamoto
"Nelson-san, anata wa hito o koro shimashita ka?" reż. Shin'ya Tsukamoto
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"Company" reż. Cassey Affleck
"Company" reż. Cassey Affleck
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"Kami Nour" reż. Ali Asgari
"Kami Nour" reż. Ali Asgari
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia
"Rukku Bakku" reż. Hirokazu Koreeda
"Rukku Bakku" reż. Hirokazu Koreeda
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026
"NAZA" reż. Yuval Abraham, Rachel Szor
"NAZA" reż. Yuval Abraham, Rachel Szor
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026

MFF w Wenecji 2026. Pełna lista nagrodzonych w Konkursie Głównym

  • Złoty Lew: "Kvinde ukendt" (reż. May el-Toukhy)
  • Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury: "Możliwa miłość" (reż. Lee Chang Dong)
  • Nagroda Specjalna Jury: "NAZA" (reż. Yuval Abraham i Rachel Szor)
  • Srebrny Lew - Najlepsza reżyseria: Ilja Chrzanowski "DAU"
  • Nagroda za najlepszy scenariusz: Coralie Amedeo, Stephane Brize, Olivier Gorce "Un bon petit soldat" (reż. Stephane Brize)
  • Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki: Mathilde Arcel "Kvinde, ukendt" (reż. May el-Toukhy)
  • Puchar Volpiego dla najlepszego aktora: John Malkovich "Dziki Koń Dziewięć" (reż. Martin McDonagh)
  • Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki: Malou Khebizi "15/18" (reż. Cedric Kahn)
  • Nagroda Luigiego De Laurentiisa za najlepszy film debiutancki: "La maison du vent" (reż. Bernard Auguste Kouemo Yanghu)
Źródło: tvn24.pl
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FilmKinoWenecjaFestiwale
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