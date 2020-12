Złote Lwy dla "Zabij to i wyjedź z miasta". Nagrodzony Mariusz Wilczyński w rozmowie z Piotrem Jaconiem

W sobotę podczas 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Złote Lwy trafiły do Mariusza Wilczyńskiego za film animowany "Zabij to i wyjedź z tego miasta". To przejmująca opowieść o czasie i przemijaniu, której realizacja trwała 14 lat. Reżyser powraca w niej do lat dzieciństwa i młodości. Wspomina swoich rodziców i najlepszego przyjaciela Tadeusza Nalepę. Film to także plastyczne, autorskie, sentymentalne spojrzenie twórcy na jego rodzinne miasto - Łódź. Głosu postaciom użyczyli między innymi Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Barbara Krafftówna i Krystyna Janda.