Złote Globy 2023 - relacja. Wręczenie nagród na żywo

Doszło do szeregu nadużyć w tym konkretnym postępowaniu - powiedziała w "Faktach po Faktach" mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy Wolne Sądy, komentując sytuację wokół procesu po śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Stowarzyszenia Sędziów "Themis" sędzia Dariusz Mazur nawiązał do innego wątku postępowania, kiedy służby zapukały o poranku do drzwi biegłych w tej sprawie. - To jest czysty pokaz siły, mający na celu zastraszenie - powiedział.