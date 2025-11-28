Zespół przekłada koncerty. "Też bym się na nas wściekał"

Zespół BeMy w TVN24: Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Zespół Biffy Clyro musiał przełożyć trasę po USA po tym, gdy ktoś błędnie wpisał datę do ich wizy.

Wokalista Simon Neil przeprosił fanów i poinformował o nowych datach.

Trio Biffy Clyro należy do największych zespołów rockowych w Wielkiej Brytanii.

Pochodzący ze Szkocji zespół Biffy Clyro miał rozpocząć swoją trasę po USA promującą ich dziesiąty album "Futique" 2 grudnia. Wokalista zespołu Simon Neil zapowiedział jednak, że trasa będzie musiała zostać przełożona na przyszły rok.

"Też bym się na nas wściekał"

- Jakiś pi***ony geniusz wpisał złą datę rozpoczęcia naszej wizy pracowniczej, więc kiedy kilka dni temu otrzymaliśmy wizy, zdaliśmy sobie sprawę, że wyjazd rozpocznie się dopiero po zakończeniu naszej trasy koncertowej" - powiedział w filmiku zamieszczonym na Instagramie. Jak dodał, członkowie zespołu są z tego powodu "wściekli". Neil poinformował, że zespół jest w kontakcie z pięcioma prawnikami zajmującymi się prawem imigracyjnym, jak również z Kongresem, ale nikt z nich nie może pomóc w tej sprawie.

Biffy Clyro Źródło: PAP/Avalon

Jak zapowiedział wokalista, daty koncertów mają zostać przełożone na kwiecień lub maj przyszłego roku, a kupione bilety będą na nich honorowane. Przyznał jednak, że rozumie, że niektórzy mogli już wykupić z tego powodu loty oraz noclegi i przeprosił za zaistniałą sytuację. Dodał, że rozumie osoby, które będą chciały otrzymać zwrot pieniędzy za zakupione bilety zamiast przenosić je na nowy termin.

- Rozumiem to i ja też bym się na nas wściekał. Nie możecie być na nas bardziej wściekli niż ja… Dziękuję za poświęcony czas i przepraszam za jego zmarnowanie - powiedział. Stwierdził również, że czuje, że zespół jest "nieco przeklęty", jeśli chodzi o trasy po USA. W 2022 roku musieli skrócić trasę w tym kraju, kiedy wokalista zachorował na covid.

Kim są Biffy Clyro?

Trio Biffy Clyro należy do największych zespołów rockowych w Wielkiej Brytanii. Osiem z ich albumów znalazło się w pierwszej piątce na listach przebojów w ich ojczyźnie, z czego cztery na pierwszym miejscu, a ich sprzedaż przekroczyła milion egzemplarzy.

W 2009 roku zostali zauważeni zagranicą, kiedy ich album "Only Revolutions" pokrył się platyną w Wielkiej Brytanii, a także otrzymał nominację do prestiżowej Mercury Prize.

Ostatni album "Futique" został wydany po czteroletniej przerwie, podczas której zespół zastanawiał się nad zakończeniem kariery. Został bardzo dobrze oceniony przez krytyków.

