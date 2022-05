Dom Verdiego na sprzedaż. To koniec 20-letniej kłótni spadkobierców kompozytora

Czwórka rodzeństwa przez ostatnie dwie dekady sprzeczała się między sobą w kwestii tego, co począć z willą. Żadne nie było w stanie wykupić pozostałych, ostatecznie więc zostanie sprzedana - wraz z książkami, obrazami, meblami, ubraniami, instrumentami i manuskryptami Verdiego. - To bardzo przykre, ale była to kwestia czasu. Nie mogliśmy dojść do porozumienia, więc willę spotkał taki niemiły koniec - mówi cytowany przez lokalną gazetę "Liberta" Angiolo Carrara Verdi, który od 2010 r. prowadzi w budynku muzeum (turyści mogą zwiedzać ogród i kilka pokoi na parterze). Dodaje też, że jego słynny krewny życzył sobie, by willa była zamieszkana i pełna życia. - Mieszkałem tu od zawsze. To mój dom. Mam nadzieję, że ktokolwiek [kupi willę], będzie traktować ją tak samo: jak dom. Nie może się stać po prostu zimnym muzeum - wzdycha Angiolo. Nie wiadomo jednak, czy tym się właśnie nie stanie, bo najprawdopodobniej dojdzie do licytacji, w której prawo pierwokupu będzie mieć państwo włoskie. Szczegóły, w tym cena wywoławcza, podane zostaną przez sąd w Parmie w późniejszym terminie.