Nie żyje rosyjska gwiazda baletu. Władimir Szkliarow wypadł z balkonu

Nie żyje Władimir Szkliarow, jeden z najwybitniejszych tancerzy baletowych świata - informuje "The New York Times", powołując się na Teatr Maryjski w Petersburgu, w którym występował zmarły. Komitet śledczy wszczął śledztwo w sprawie i podaje wstępnie, że przyczyną był wypadek.

Przyczyny śmierci Władimira Szkliarowa

Teatr Maryjski w informacji na stronie internetowej nie podaje okoliczności śmierci 39-letniego tancerza. BBC, powołując się na medialne przekazy, pisze, że wypadł on z piątego piętra. "NYT" cytuje relację w mediach społecznościowych byłej baleriny Iriny Bartnowskiej, według której Szkliarow przygotowywał się do operacji i zażywał leki przeciwbólowe. Według tej relacji zamieszczonej na Telegramie był w domu i wyszedł na "bardzo wąski" balkon zapalić. Wtedy miało dojść do wypadku. Jak podkreśla nowojorski dziennik, konto baleriny nie jest zweryfikowane, jednak podobne relacje ukazały się w rosyjskich mediach. O przygotowaniach do "skomplikowanej operacji kręgosłupa", którą baletmistrz miał przejść w poniedziałek, informuje też RIA Novosti.