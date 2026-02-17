Sprawdzone hity i nowe formaty. TVN odkrywa karty na nadchodzący sezon

Wiosna 2026 w TVN Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

Grupa TVN Warner Bros. Discovery (właściciel między innymi tvn24.pl) we wtorkowy wieczór przedstawiła szczegóły wiosennej oferty programowej TVN, TTV, TVN7, TVN Style, TVN24, TVN Turbo oraz serwisów Player i HBO Max. Już od drugiej połowy lutego na widzów TVN czekają nowości oraz premierowe kontynuacje cenionych tytułów.

Telewizyjny eksperyment społeczny

3 marca na antenie zadebiutuje program "Skok na głęboką wodę". Jest to format randkowy, stworzony przez kopenhaską firmę Showman Productions pod tytułem "Stranded on Honeymoon Island". W informacji prasowej czytamy, że jest to "odważny eksperyment społeczny, który stawia pytanie: czy dwoje ludzi dopasowanych przez ekspertów może zbudować prawdziwą więź w izolacji i w konfrontacji z siłami natury?".

"Tytuł programu nie jest przypadkowy - pary dosłownie 'skaczą na głęboką wodę', podejmując decyzję o pozostawieniu wszystkiego za sobą i spędzeniu trzech tygodni z obcą osobą w całkowitym odosobnieniu. To przyspieszony sprawdzian relacji, w którym ujawniają się prawdziwe emocje, wartości i granice każdego z nich" - brzmi opis programu.

W "Skoku na głęboką wodę" udział bierze pięć par nieznanych wcześniej sobie osób, które trafiają na bezludną wyspę. Na potrzeby serwisu Player stworzone zostały dodatkowe materiały.

"Skok na głęboką wodę" w TVN we wtorki o 21.30 - premiera 3 marca.

"Skok na głęboką wodę" - zapowiedź programu Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

Nowy codzienny serial kryminalny

Już 9 lutego na antenie TVN zagościł nowy serial kryminalny "Młode gliny". To historia, która skupia się na pracy funkcjonariuszy policji, którzy dopiero zaczynają służbę i którym zdarza się walczyć z biurokracją i wymagającymi przełożonymi. "Każdy odcinek to nie tylko nowa sprawa kryminalna. To również etyczne dylematy, konieczność podejmowania trudnych moralnie decyzji, chęć niesienia pomocy i wykazania się" - czytamy w opisie programu.

"W obsadzie serialu znaleźli się: Anna Dereszowska, Zofia Zborowska-Wrona, Aleksandra Domańska, Robert Koszucki, Dominika Kryszczyńska, Marcel Opaliński, Mayu Gralińska-Sakai, Henryk Simon, Katarzyna Gałązka, Wiktoria Gąsiewska, Bartosz Obuchowicz, Michał Węgrzyński, Jerzy Bończak, Lesław Żurek" - czytamy w opisie "Młodych glin". Użytkownicy serwisu Player będą mieć dostęp do nowych odcinków z tygodniowym wyprzedzeniem.

"Młode gliny" w TVN od poniedziałku do czwartku o 21.30 - premiera 9 lutego.

"Młode gliny" - zapowiedź serialu Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

"Mam Talent!" w zmienionej formule

W sobotę 21 lutego na antenie TVN premierowy odcinek 17. sezonu programu "Mam Talent!", który pojawi się w nieco zmienionej formule. Po raz pierwszy w historii programu występy uczestniczek i uczestników oceniać będzie czteroosobowy skład jurorski. U boku Agnieszki Chylińskiej, Julii Wieniawy i Marcina Prokopa ponownie zasiądzie Agustin Egurrola.

17. edycja "Mam Talent!" zyskała nową prowadzącą - Paulinę Krupińska-Karpiel, która pojawi się u boku Jana Pirowskiego. Do ekipy dołączył także Cezary Gołębiowski - uczestnik 11. edycji, twórca internetowy znany jako Czarek Czaruje. "Zdradzi widzom, co dzieje się za kulisami i jak uczestnicy przygotowują się do swoich występów. Będzie też nieocenionym wsparciem dla wszystkich oczekujących na swój występ" - zapowiadają twórcy programu.

"Mam Talent!" w TVN w sobotę o 19.45 - premiera 21 lutego.

17. edycja "Mam Talent!" - zapowiedź Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

Nowe sezony popularnych formatów

Wiosną na antenie TVN pojawią się premierowe odcinki cieszących się popularnością tytułów takich jak "The Floor", "Królowa przetrwania" oraz "The Traitors. Zdrajcy".

Dla fanów "The Floor" przygotowano 60 premierowych odcinków teleturnieju, a zatem trzy zupełnie nowe rozgrywki. To nie wszystko, bo pojawi się wyjątkowa rozgrywka z udziałem popularnych postaci internetowych i ze świata show-biznesu. Są to między innymi: Iza Krzan, Maria Jeleniewska, Michel Moran, Sandra Milwiw Baron, Wiktoria Gąsiewska, Adrian Rokowski (Pasofix), Dominik Więcek, Bartek Kubicki oraz Inez Lis.

Twórcy "The Floor" przygotowali nowości, jak "kradzież kategorii" oraz "ukryty kwadrat" z dodatkową wygraną w wysokości 50 tysięcy złotych. To, co się nie zmieni, to prowadzący - w tej roli ponownie Mikołaj Roznerski. Premierowe odcinki dostępne są również w Playerze oraz HBO Max.

"The Floor" w TVN od poniedziałku do czwartku o 20.55 - premiera 9 lutego.

"The Floor" - zapowiedź nowego sezonu Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

W niedzielne wieczory na antenę TVN zawita trzeci sezon "The Traitors. Zdrajcy" z Malwiną Wędzikowską w roli prowadzącej. W tej odsłonie rywalizacji udział biorą między innymi studentka i wykładowca, policjantka i barman, DJ-ka i negocjator, zawodowy pokerzysta i strażak oraz ksiądz i striptizerka. Premierowe odcinki dostępne są również w Playerze oraz HBO Max.

"The Traitors. Zdrajcy" w TVN w niedzielę o godzinie 19.45 - premiera 22 lutego.

"The Traitors. Zdrajcy" - zapowiedź nowego sezonu Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

13 wyrazistych postaci polskiego show-biznesu, Małgorzata Rozenek-Majdan w roli prowadzącej i egzotyczna Sri Lanka - tak zapowiada się najnowszy sezon programu "Królowa przetrwania".

O tytuł Królowej Przetrwania oraz pulę nagród, sięgającą 100 tysięcy złotych rywalizować będą: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Dla fanów programu Player ma dłuższe odcinki z fragmentami nieemitowanymi w telewizji.

"Królowa przetrwania" w TVN w środy o 21.30 - premiera 4 marca.

Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzącą program "Królowa przetrwania" Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

Kontynuacje serialowych hitów oraz powrót stałych bywalców

W wiosennej ofercie programowej TVN znalazły się również kontynuacje codziennych serialowych hitów: "Szpital Św. Anny", "Detektywi" oraz "Na Wspólnej".

Przygotowane zostały również nowe odcinki stałych punktów w portfolio TVN takich jak: "Dzień Dobry TVN", "Kuchenne rewolucje", "Bitwa o gości", "Co za tydzień?" czy "Kuba Wojewódzki".

"Szpital Św. Anny" - zapowiedź nowego sezonu serialu Źródło: TVN Warner Bros. Discovery