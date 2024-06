Książę William świętował swoje 42. urodziny w towarzystwie dzieci na koncercie Taylor Swift w Londynie. Po występie następca tronu spotkał się z amerykańską gwiazdą, co zostało uwiecznione na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W piątek książę William bawił się na koncercie Taylor Swift, która w ramach trasy "Eras Tour" występowała na stadionie Wembley w Londynie. Obchodzący tego dnia 42. urodziny starszy syn króla Karola, wraz ze swoimi dziećmi - księciem Jerzym i księżniczką Charlotte - spotkali się z amerykańską gwiazdą po zakończeniu jej występu. Piosenkarka w mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciem, na którym pozuje na backstage’u z rodziną królewską oraz ze swoim partnerem - gwiazdą futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin M8! (M8 to skrót w angielskim slangu internetowym od słowa "mate", czyli "kumpel" - red.) Koncerty w Londynie rozpoczęły się znakomicie" - możemy przeczytać w opisie.

Profil trasy koncertowej "Eras Tour" opublikował natomiast w serwisie X wideo, na którym widać, jak książę William tańczy na trybunach, gdy Swift śpiewa jeden ze swoich przebojów "Shake It Off".

Jak wskazuje BBC, książę William i Taylor Swift znają się od 2013 roku, gdy podczas imprezy charytatywnej zorganizowanej w Pałacu Kensington wspólnie z Jonem Bon Jovi wykonali jego przebój "Livin' on a Prayer".

Taylor Swift w Wielkiej Brytanii

