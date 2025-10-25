Logo strona główna
Postawią pomnik Bridget Jones

Leicester Square
Bridget Jones a przeciętna Brytyjka
Brytyjski portal Independent donosi, że w centrum Londynu stanie pomnik Bridget Jones, postaci stworzonej przez powieściopisarkę Helen Fielding. W wersji filmowej w jej rolę wcieliła się aktorka Renee Zellweger. Odsłonięcie rzeźby w brązie zaplanowano na 17 listopada.

Pomnik Bridget Jones, ekscentrycznej bohaterki komedii romantycznych, stanie na Leicester Square w centrum Londynu pomiędzy innymi rzeźbami postaci filmowych, między innymi Harry'ego Pottera, w którego wcielił się Daniel Radcliffe, niani o magicznych zdolnościach, czyli Mary Poppins, którą w 1964 roku zagrała Julie Andrews czy bohatera filmów dla najmłodszych Misia Paddingtona.

W uroczystości odsłonięcia pomnika, zaplanowanej na 17 listopada, ma wziąć udział aktorka Renee Zellweger, która 24 lata temu wcieliła się w tytułową bohaterkę hitowego "Dziennika Bridget Jones". Film o miłosnych perypetiach dziennikarki uwikłanej w relacje z dwoma mężczyznami, granymi przez Hugh Granta i Colina Firtha, szybko stał się światowym sukcesem.

W rolę Bridget Jones wcieliła się Renee Zellweger
W rolę Bridget Jones wcieliła się Renee Zellweger
Źródło: UIP

W kolejnych latach amerykańska aktorka i zdobywczyni Oscara trzykrotnie wcieliła się w tę postać, grając w filmach "Bridget Jones: W pogoni za rozumem" (2004), "Bridget Jones 3" (2016) oraz "Bridget Jones: Szalejąc za facetem" (2025). Brytyjski dziennik "Guardian" podał, że wszystkie cztery filmy zarobiły prawie 900 mln dolarów.

Zwiedzają Londyn tropem Bridget Jones

Przygody Jones, zarówno na kartach powieści, jak i w filmach, rozgrywają się w prawdziwych miejscach, które można znaleźć na mapie Londynu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Bridget Jones wróciła. Przypominamy 10 powodów, dla których świat ją pokochał

Turyści mogą zwiedzić stolicę Wielkiej Brytanii, chodząc tropami bohaterki i odwiedzając między innymi ulicę, gdzie mieściło się jej mieszkanie, niedaleko Borough Market tuż obok stacji London Brigde, czy budynek Giełdy Królewskiej (Royal Exchange), gdzie doszło do słynnej sceny pocałunku Bridget i Marka Darcy’ego.

Londyn to miasto, które stanowiło scenografię nie tylko dla przygód Bridget Jones. Tu także realizowano zdjęcia do innych komedii romantycznych, które zdobyły globalną popularność, m.in. "Notting Hill", "To właśnie miłość", "Cztery wesela i pogrzeb", czy do serii filmów o brytyjskim agencie 007 Jamesie Bondzie, w tym "Skyfall", "Spectre" i "Nie czas umierać".

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JJFarq / Shutterstock.com

Wielka BrytaniaKino
