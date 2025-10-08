Dolly Parton w 2019 roku Źródło: Archiwum Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Siostra Dolly Parton zwróciła się do fanów piosenkarki, aby modlili się za nią.

Parton odwołała swoje najbliższe koncerty, tłumacząc, że ma problemy zdrowotne.

W marcu tego roku zmarł mąż Dolly Parton, Carl Dean.

79-letnia gwiazda muzyki country, Dolly Parton, przełożyła zaplanowane na grudzień koncerty w Las Vegas na wrzesień 2026 roku, wyjaśniając, że nie będzie miała czasu się do nich przygotować. Przekazała, że ma problemy zdrowotne i musi poddać się kilku zabiegom. Niedawno Parton była też zmuszona wycofać się z jednej z imprez po tym, jak zdiagnozowano u niej kamień nerkowy, który – jak stwierdziła – powodował "wiele problemów".

Modlitwa za Dolly Parton

We wtorek siostra piosenkarki, Freida Parton, zaapelowała w mediach społecznościowych, aby modlić się za gwiazdę. "Wczoraj nie spałam całą noc, modląc się za moją siostrę Dolly" - napisała. "Wielu z was wie, że ostatnio nie czuje się najlepiej" - dodała.

Stwierdziła, że wierzy w moc modlitwy i poprosiła "cały świat, który ją kocha", aby również się za nią modlił. "Jest silna, kochana i dzięki wszystkim modlitwom, które za nią zanosimy, wiem w głębi serca, że ​​wszystko będzie dobrze" – napisała. "Powodzenia, moja siostrzyczko Dolly. Wszyscy cię kochamy!" - podsumowała.

Last night, I was up all night praying for my sister, Dolly. Many of you know she hasn’t been feeling her best lately. I... Posted by Freida Parton on Tuesday, October 7, 2025 Rozwiń

W środę siostra Dolly Parton zamieściła kolejny wpis, w którym zaznaczyła, że nie chciała nikogo wystraszyć. Podkreśliła, że jej siostra nie czuła się dobrze i po prostu poprosiła o modlitwę za nią. "To była po prostu prośba młodszej siostry o modlitwę za swoją starszą siostrę. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Wasza miłość naprawdę wiele zmienia" - dodała.

I want to clear something up. I didn’t mean to scare anyone or make it sound so serious when asking for prayers for... Posted by Freida Parton on Tuesday, October 7, 2025 Rozwiń

Śmierć ukochanego męża

W marcu zmarł mąż Dolly Parton, Carl Dean, z którym piosenkarka była ponad 60 lat. "Carl i ja spędziliśmy razem wiele wspaniałych lat. Słowa nie są w stanie opisać miłości, jaką dzieliliśmy się przez ponad 60 lat" - napisała wtedy gwiazda.

Carl Dean zmarł w wieku 82 lat w Nashville. Mąż gwiazdy muzyki country od lat stronił od mediów i mimo międzynarodowej sławy małżonki wiódł skryty tryb życia. Z Parton poznał się w dniu, w którym jeszcze jako 18-letnia aspirująca piosenkarka przeprowadziła się do stolicy stanu Tennessee.