Urodzinowy koncert Agnieszki Chylińskiej
W sobotę wieczorem w łódzkiej Atlas Arenie odbył się jubileuszowy koncert Agnieszki Chylińskiej. Piosenkarka świętowała swoje 50. urodziny z fanami, którzy od ponad trzech dekad towarzyszą jej w artystycznej drodze.
Jak podkreślała wokalistka, to właśnie publiczność jest dla niej najbliższą rodziną, a wspólne świętowanie na scenie stanowi naturalne dopełnienie tej relacji.
Publiczność zgromadzona w Atlas Arenie usłyszała największe hity Chylińskiej.
Urodzinowy koncert można było oglądać na antenie TVN.
