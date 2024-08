Top of the Top Sopot Festival 2024. Oskar Cyms z Bursztynowym Słowikiem

Drugi dzień Top of The Top Sopot Festival 2024 minął głównie przy dźwiękach największych hitów lat 90. w nowych wykonaniach oraz nowych przebojów artystek i artystów, którzy walczyli o Bursztynowego Słowika 2024. Statuetka w tym roku trafiła w ręce Oskara Cymsa.

Top of the Top Sopot Festival - oficjalny "spadkobierca" Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Sopot - po raz kolejny wypełnia Operę Leśną dźwiękami muzycznych klasyków i premierowych utworów. Wtorkowy wieczór - drugiego dnia festiwalu - upłynął pod hasłem "Cudowne Lata 90.". Jak można się domyślić, motywem przewodnim były więc hity lat 90. Gwiazdy polskiej sceny prezentowały je - zarówno polskie, jak i zagraniczne - w nowych odsłonach. Były "Are You Gonna Go My Way" Lenny'ego Kravitza, "Torn" Natalii Imbruglii, "Ale jestem" Anny Marii Jopek czy "Kocham Wolność" grupy Chłopcy z Placu Broni.

To nie wszystko. Dla siedmiorga artystów i artystek stawką wtorkowych występów był Bursztynowy Słowik. W końcu tradycja sopockiego festiwalu zobowiązuje: jego stałym elementem był konkurs piosenki, w dużej mierze konkurs międzynarodowy, który w latach PRL-u miał być przeciwwagą dla Eurowizji.

W tym roku szansę na legendarną statuetkę mieli: Arek Kłusowski, Teo Tomczuk, Zalia, zespół Carol Markovsky, Paula Biskup, Oskar Cyms oraz Marta Bijan. Każde z nich na scenie pojawiło się w różnych momentach koncertu "Cudowne lata 90.". Zwycięska piosenka wybrana została w głosowaniu sms-owym i za pośrednictwem strony internetowej.

Wynik głosowania ogłosiła President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN Kasia Kieli. - Laureatem tegorocznego konkursu jest Oskar Cyms - ogłosiła Kieli.

Statuetkę Bursztynowego Słowika wręczyła prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Oskar Cyms z Bursztynowym Słowikiem PAP/Andrzej Jackowski

W poprzednich edycjach Top of the Top Sopot Festival Bursztynowy Słowik trafił w ręce: Dawida Kwiatkowskiego za piosenkę "Bez Ciebie" (2021 r.), Michała Szpaka za "24na7" (2022 r.) oraz grupy Kwiat Jabłoni "Od nowa" (2023 r.).

Top of the Top Sopot Festival 2023. Kwiat Jabłoni otrzymał Bursztynowego Słowika Fakty TVN

Muzyczna podróż w lata 90.

Wtorkowy wieczór otworzył Krzysztof Zalewski kawałkiem "Are You Gonna Go My Way" z repertuaru Lenny'ego Kravitza. Następnie muzyk zagrał jeden ze swoich ostatnich singli "Roboty".

Natalia Szroeder PAP/Andrzej Jackowski

Po nim na scenie pojawiła się Natalia Szroeder z hitem Anny Marii Jopek "Ale jestem", który w 1997 roku reprezentował Polskę na Eurowizji. Szroeder zaśpiewała również swój numer "Sama na planecie" oraz własną wersję największego przeboju Natalii Imbruglii "Torn", którym Australijka debiutowała w 1997 roku i zdobyła międzynarodową rozpoznawalność.

W Operze Leśnej wybrzmiał głośno słynny protest song grupy Chłopcy z Placu Broni "Kocham Wolność", który wykonał Organek.

Organek PAP/Andrzej Jackowski

Trudno sobie wyobrazić muzyczne powroty w lata 90. bez udziału tych, które wówczas debiutowały i zachwycały między innymi podczas sopockiego festiwalu. Wśród nich była Kasia Kowalska, która w 1995 roku doceniona została Bursztynowym Słowikiem, swój wtorkowy występ rozpoczęła hitem "Jak rzecz".

Kasia Kowalska PAP/Andrzej Jackowski

Entuzjazm publiczności wzbudziła Agnieszka Chylińska, która - podobnie jak Kowalska - świętuje w tym roku 30-lecie pracy scenicznej. Chylińska przypomniała między innymi swoje solowe hity "Winna" czy "Teraz już wiem".

Agnieszka Chylińska PAP/Andrzej Jackowski

Nosowska - która karierę muzyczną rozpoczęła 35 lat temu - w duecie z Królem przypomniała jeden z najsłynniejszych rockowych utworów wszech czasów: "Smell Like Teen Spirit".

Nosowska i Król PAP/Andrzej Jackowski

Następnie po raz pierwszy na żywo wykonali swój wspólny singiel "Można". Nosowska wyznała również, że kawałek zapowiada album, jaki razem nagrali. Krążek pojawi się 20 września, a drugi singiel z tej płyty ukaże się w czwartek. Pochodząca ze Szczecina legendarna wokalistka zaśpiewała jeszcze "Ledwie wczoraj" z zeszłorocznego krążka "Degrengolada".

Nosowska PAP/Andrzej Jackowski

Kolejną gwiazdą wtorkowego wieczoru była Natalia Kukulska. I chociaż wokalistka zapisała się w historii polskiej muzyki jako jedna z największych gwiazd piosenki dziecięcej, to jako dorosła artystka debiutowała "Piosenką światłoczułą" z krążka "Światło" z 1996 roku. To właśnie z tym hitem w odświeżonej aranżacji Kukulska pojawiła się w Sopocie. We wtorek po raz pierwszy na żywo zaśpiewała swój najnowszy singiel "Dobrostan", który zapowiada jej nowy projekt fonograficzny.

Top of the Top Sopot Festival 2024 potrwa do 22 sierpnia. Jego organizatorami są Festival Group, Bałtycka Agencja Artystyczna BART, Miasto Sopot oraz TVN Warner Bros. Discovery (właściciel między innymi TVN24).

Autorka/Autor:tmw

Źródło: tvn24.pl