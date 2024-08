Szumowska i Englert o filmie "All Inclusive". "To było jak powrót do korzeni"

W Kazimierzu Dolnym trwa festiwal filmowy Dwa Brzegi. To uczta dla fanów kina i seriali. Podczas wydarzenia odbywają się też spotkania z twórcami filmowymi. Dziennikarka TVN24 Ewelina Witenberg rozmawiała z Małgorzatą Szumowską i Michałem Englertem, którzy na festiwalu zaprezentowali swój najnowszy film zatytułowany "All Inclusive".

- To jest taki film, w którym jest największa wolność artystyczna. W tym sensie, że myśmy się po prostu zanurzyli w ten świat kreowania filmu na pewnych zasadach, które sobie z góry narzuciliśmy, ale zarazem wewnątrz tych zasad daliśmy sobie ogromną swobodę - mówiła Małgorzata Szumowska w rozmowie z Eweliną Witenberg. - Nie było wielkiej ekipy filmowej, nie było budżetu. Wszystko było trochę jak powrót do czasów studenckich, do korzeni, do form dokumentalnych, od których myśmy razem z Michałem zaczynali. To spowodowało, że ten film mi się wydaje szalenie świeży.