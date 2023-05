[Uwaga spoiler]. Twórca "Sukcesji" wyjaśnia zakończenie. Mówi o jedynym właściwym wyborze

W ostatnim odcinku "Sukcesji" Waystar Royco zostało przejęte przez jedyną właściwą do tego osobę - ocenił twórca hitowej serii Jesse Armstrong w dodatku do finału produkcji HBO zatytułowanym "Controlling the Narrative".

A co do powiedzenia o finałowym odcinku serii ma do powiedzenia jej twórca?

Jesse Armstrong komentuje finałowy odcinek "Sukcesji" [spoiler]

Mówiąc o rodzeństwie Royów Armstrong przyznał, że "myślał o ich losach". - Te jednak się nie kończą (wraz z finałem - red.), będą się toczyć dalej - wyjaśnia twórca serialu dodając, że "serial w pewnym sensie stracił zainteresowanie nimi, ponieważ (Royowie) utracili to, czego chcieli, co było nagrodą ustanowioną przez ich ojca, czyli możliwość sukcesji". - Roman skończył dokładnie tam, gdzie zaczął. Shiv wciąż jest w grze, ale znajduje się w emocjonalnie jałowym miejscu. Co zaś do Kendalla, te wydarzenia nigdy nie przestaną być centralnym punktem jego życia, jego najważniejszymi dniami i latami - ocenia Armstrong. Kontynuując temat postaci najstarszego z Royów dodaje, że "choć Kendall mógłby założyć własną firmę, albo zająć się czymś innym, szanse na to, że osiągnie status porównywalny do tego, jaki zdobył jego ojciec są bardzo niskie, a to jest czymś, co odciska piętno na całym jego życiu".