Zarzucał Nirvanie komercyjne wykorzystywanie seksualne. Sąd oddalił pozew

Elden kontra Nirvana - sąd oddalił pozew

Prawnicy reprezentujący Dave’a Grohla, Krista Novoselica, Courtney Love oraz Kirka Weddle’a w grudniu złożyli wniosek do sądu o oddalenie pozwu. We wniosku zwrócono uwagę, że zarzuty stawiane przez Eldena są "niepoważne". Prawnicy ocenili, że osoby posiadające kopię albumu "zgodnie z teorią Eldena miałyby być uznane winnymi posiadania pornografii dziecięcej". Argumentowano również, że przez lata pozywający czerpał "przyjemność" z bycia "Nirvana baby". "Wielokrotnie odtwarzał to zdjęcie, za co otrzymywał wynagrodzenie, wytatuował sobie tytuł płyty na klatce piersiowej; brał udział w talk show, parodiując siebie samego, zakładając cieliste body, podpisywał okładki albumu i sprzedawał je na eBayu [w serwisie aukcyjnym - przyp. red.] i wykorzystywał znajomości, próbując podrywać kobiety” - napisano we wniosku.