Ostatnie ważne nagrody przed Oscarami. Zaskakujący zwrot

Lista zdobywców najważniejszych nagród SAG 2025 (Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych) przyniosła zaskoczenia. Nie Adrien Brody, lecz Timothee Chalamet został najlepszym aktorem w filmie fabularnym i nie ekipa aktorska "Anory", a "Konklawe" zdobyła statuetkę. Za to Demi Moore już raczej nikt nie odbierze Oscara za główną rolę kobiecą w "Substancji", podobnie jak Kieranowi Culkinowi za drugoplanową męską w "Prawdziwym bólu".

Zgodnie z przewidywaniami Demi Moore odebrała nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych (SAG) dla najlepszej aktorki w filmie fabularnym, ale już zaskoczeniem było wybranie najlepszym aktorem Timothee Chalameta zamiast Adriena Brody'ego, który do tej zgarniał absolutnie wszystkie nagrody.

Ale największym szokiem okazało się przyznanie wyróżnienia dla najlepszej ekipy aktorskiej "Konklawe" i kompletne zignorowanie filmu "Anora", oscarowego faworyta. Wielkim przegranym okazał się też "Wicked" - film, który mimo rekordowych pięciu nominacji także nie zdobył żadnej statuetki. Mało tego, żadnemu filmowi nie udało się zdobyć - bodaj po raz pierwszy w historii nagrody - więcej niż jednej statuetki.

Nagrody SAG co roku traktowane są jako najpewniejszy prognostyk w aktorskich kategoriach, i faktycznie, w większości przypadków ich zdobywcy kilka dni później zwykle zdobywają Oscary. Dlatego niemal do momentu wręczenia nagród na gali SAG bukmacherzy obstawiali jako zwycięzców ekipę filmu "Anora", Adriena Brody'ego oraz Demi Moore.

Timothée Chalamet ze statuetką SAG PAP/EPA

Timothee Chalamet dąży do wielkości

- Wiem, że jesteśmy w subiektywnym biznesie, ale prawda jest taka, że ​​dążę do wielkości – mówił Chalamet, odbierając nagrodę za rolę w filmie "Kompletnie nieznany", gdzie wcielił się w Boba Dylana.. - Ludzie zazwyczaj tak nie mówią, ale chcę naprawdę być jednym z wielkich. Oni mnie inspirują: Daniel Day Lewis, Marlon Brando czy Viola Davis. Chcę być jak oni, więc jestem głęboko wdzięczny za tę nagrodę. Ona daje paliwo, trochę więcej amunicji, żeby iść dalej - mówił pełen entuzjazmu aktor.

Chalamet pokonał Adriena Brody'ego, którego rolę w filmie "The Brutalist" na pozycji oscarowego pewniaka umocniła jeszcze tydzień temu nagroda BAFTA. Także Złoty Glob ominął Chalameta. Niezwykle rzadko zdarzają się podobne sytuacje. W minionym roku ekipa aktorska "Oppenheimera" zgarnęła niemal wszystkie nagrody, a Cillian Murphy i Robert Downey Jr po zdobytych Złotych Globach i nagrodach SAG odebrali Oscary, Podobnie było dwa lata wcześniej z Brendanem Fraserem czy rok wcześniej z Willem Smithem.

Czy więc statuetka SAG dla Chalameta oznacza, że Brody powinien już na dobre pożegnać się z myślą o drugim Oscarze? Jednak nie, bo choć niezwykle rzadko, zdarza się, że zdobywcy SAG rozmijają się z Oscarami. Tak stało się w ubiegłym roku w przypadku nagrody za najlepszą główną rolę kobiecą - nagroda SAG powędrowała do - zdawało się - faworytki Lily Gladstone, zaś Oscara odebrała - ku własnemu zdumieniu - Emma Stone. Zdarzyło się to również w 2019 roku, gdy uhonorowanej Globem i nagrodą SAG Glen Close Oscara sprzed nosa zgarnęła Olivia Colman, nagrodzona za kreację w "Faworycie".

To właśnie w kobiecej kategorii najczęściej zdarzyły się takie sytuacje.

Demi Moore nagrodzona SAG za rolę w "Substancji" PAP/EPA

Demi Moore mówi o więzach łączących ludzi w SAG

Tymczasem uhonorowana nagrodą SAG dla najlepszej aktorki filmowej Demi Moore praktycznie nie ma konkurentki w walce o Oscara.

Gwiazda "Substancji" zgarnia bowiem wszystko od początku oscarowego sezonu nagród. Począwszy od nagród stowarzyszeń krytyków, poprzez Złoty Glob, nagrodę BAFTA, aż po wczorajszą nagrodę SAG, pomijana przez lata aktorka bierze odwet za dekady bycia niezauważaną.

Odbierając statuetkę, Moore nie skupiła się jednak na żalu z powodu bycia pomijaną dotąd przez branżowe gremia przyznające nagrody, mówiła za to o głębokich więzach przyjaźni łączących ludzi będących członkami SAG.

- To jest niezwykłe i głęboko znaczące – powiedziała Moore. - Wracam myślami do momentu, kiedy zostałam członkiem tej niesamowitej organizacji. To było w 1978 roku. Miałam prawie 16 lat. To zmieniło moje życie, dało mu cel. Byłam dzieciakiem, które nie miało planu na życie. Nie wiedziałam nic o aktorstwie i uczyłam się od was wszystkich. Byliście moimi najlepszymi nauczycielami. Jestem bardzo wdzięczna, że przez te wszystkie lata umacniała się więź łącząca mnie z ludźmi skupionymi w SAG. Pomagaliście mi odnosić sukcesy, czasami przełykać porażki, i przede wszystkim iść dalej - wyznała wzruszona aktorka.

Jeśli młodziutka Mikey Madison, gwiazda "Anory", dotąd była traktowana jako wielka rywalka Moore w oscarowym wyścigu, wraz z nagrodą SAG, która powędrowała do Demi, jej szanse na wygraną prysły niczym bańka mydlana.

Kieran Culkin ze statuetką SAG za rolę drugoplanową PAP/EPA

Kto jeszcze może spać spokojnie?

Od wczorajszej nocy (u nas był to już poranek 24 lutego) krytycy i bukmacherzy za oceanem głowią się: czy nagroda dla ekipy aktorskiej "Konklawe" oznacza, że to w ręce twórców tego filmu trafi główny Oscar? To niewykluczone, choć byłoby to ogromne zaskoczenie.

Tym samym spadły nieco wśród obu grup (bukmacherzy i krytycy) notowania uważanej za absolutnego pewniaka do wczoraj "Anory" Seana Bakera, a także Adriena Brody'ego, choć przyznana kilka godzin przed SAG prestiżowa nagroda kina niezależnego Independent Spirit trafiła do "Anory".

Ale o ile nagroda SAG dla ekipy "Konklawe" namieszała w typowaniach do najważniejszego Oscara, gala umocniła niezagrożone w żaden sposób pozycje faworytów Kierana Culkina, nagrodzonego także SAG za drugoplanową rolę męską w "Prawdziwym bólu" oraz Zoe Saldanę za drugoplanową kreację kobiecą w "Emilii Perez".

Ten duet nie ma konkurencji i musiałby zdarzyć się cud, by 2 marca Oscary nie trafiły w ich ręce. I choć doświadczenie uczy, że na oscarowej gali czasami cuda się zdarzają, nie wydaje się, by to były jednak te przypadki.

Nas szczególnie cieszy jedna z dwóch realnych szans oscarowych dla nakręconego w Polsce i wyprodukowanego z udziałem polskich producentów "Prawdziwego bólu" Jessego Eisenberga. Dwóch, bowiem prócz pewnej już statuetki dla Kierana Culkina sam Eisenberg jest jednym z faworytów do statuetki za najlepszy scenariusz oryginalny.

W tej kategorii konkurencja jest jednak wyjątkowo silna.

Colin Farrell z nagrodą za rolę w serialu MAX "Pingwin" PAP/EPA

"Pingwin", "Szogun" i "Zbrodnie po sąsiedzku"

Czekając na oscarową galę, nie możemy zapominać, że nagrody SAG prócz filmów kinowych, honorują także seriale i ich aktorów.

W tym roku dwie najważniejsze statuetki - dla serialowej ekipy aktorskiej dramatu "Szogun" oraz komediowej "Zbrodni po sąsiedzku" nie były zaskoczeniem. Nikogo też nie zdziwiły chyba nagrody aktorskie.

Nagrodę SAG dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym odebrał Hiroyuki Sanada za rolę w "Szogunie", zaś dla aktorki także gwiazda "Szoguna" Anna Sawai. Najlepsza aktorką w serialu komediowym po raz kolejny została Jean Smart nagrodzona za rolę w "Hacks", zaś aktorem Marvin Short grający w "Zbrodniach po sąsiedzku".

Z kolei najlepszą aktorką w serialu limitowanym SAG wybrała Jessikę Gunning za rolę we wstrząsającym "Reniferku", a za najlepszego aktora w tej samej kategorii uznała Colina Farrella za brawurową, tytułową kreację w "Pingwinie".

Za całokształt dokonań nagrodzono honorową statuetką SAG Jane Fondę. Aktorka w długim przemówieniu skrytykowała mocno politykę Donalda Trumpa wobec słabych i wykluczanych. Podkreślała, że aktorzy swoimi rolami budują wielką sieć empatii i ze łzami w oczach mówiła o ochronie osób najbardziej bezbronnych, w tym społeczności LGBTQ i imigrantów. Apelowała do sprzeciwienia się temu, co próbuje zaszczepić w Amerykanach administracja nowego prezydenta.

- Bądźmy odważni. Musimy pozostać we wspólnocie - podkreśliła na koniec gwiazda.

Jane Fonda ze statuetką SAG za całokształt dokonań PAP/EPA

LISTA laureatów SAG

Ekipa aktorów w filmie fabularnym

"Konklawe" Aktor grający główną rolę w filmie fabularnym

Timothée Chalamet, "Kompletnie nieznany"

Aktorka grająca główną rolę w filmie fabularnym

Demi Moore, "Substancja"

Aktor drugoplanowy w filmie fabularnym

Kieran Culkin, "Prawdziwy ból"

Aktorka drugoplanowa w filmie fabularnym

Zoe Saldaña, "Emilia Perez"

Ekipa w serialu dramatycznym

"Szogun"

Aktor w serialu dramatycznym

Hiroyuki Sanada, "Szogun"

Aktorka w serialu dramatycznym

Anna Sawai, "Szogun"

Ekipa w serialu komediowym

"Zbrodnie po sąsiedzku" Aktor w serialu komediowym

Martin Short, "Zbrodnie po sąsiedzku" Aktorka w serialu komediowymJ

Jean Smart, "Hacks"

Aktor w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

Colin Farrell, "Pingwin" Aktorka w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

Jessica Gunning, "Reniferek" Ekipa kaskaderska w filmie fabularnym

"Kaskader" Ekipa kaskaderska w serialu komediowym lub dramatycznym

"Szogun"

