"Zostawił po sobie córkę, słowa, bit i serce". Artyści żegnają Pono

Informacja o śmierci Rafała Poniedzielskiego ukazała się na profilu ZIP Skład na Facebooku. "Żegnaj Bracie! Pono 1976-2025" - napisano, dołączając kilka zdjęć muzyka. Pono zmarł w czwartek w wieku 49 lat.

Polscy artyści żegnają Pono

Jednym z pierwszych, którzy pożegnali muzyka, był jego przyjaciel Sokół. "Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" - napisał Wojciech Sosnowski.

Rapera pożegnali też inni koledzy z branży. "Dziś odszedł ktoś, kogo nie da się zastąpić. Brat, przyjaciel, artysta, który zostawił po sobie córkę, słowa, bit i serce. Twój głos wciąż gra w naszych słuchawkach, a wspomnienia zostaną z nami na zawsze. Zawsze byłeś przy mnie gdy potrzebowałem przyjaciela... Spoczywaj w pokoju, Rafał Twoja muzyka nigdy nie zamilknie" - napisał raper Fu.

Wspominają go inni ważni przedstawiciele polskiej sceny hip-hopowej, jak donGURALesko, Pelson, Pih, Ero, czy Bonus RPK. "Spoczywaj w pokoju Rafciu!" - napisał Pelson. "Nie wierzę..." - stwierdził Bonus RPK.

Raper Pih: to "fatalna wiadomość". "Legenda polskiej sceny hh, świetny MC. Najszczersze kondolencje Rodzinie, przyjaciołom i fanom... Spoczywaj w Pokoju" - napisał w mediach społecznościowych.

Pisarz, wokalista i kompozytor z zespołu Vavamuffin Paweł Sołtys, znany też jako Pablopavo, napisał, że "umarł Pono, świetny raper, nietuzinkowy człowiek, dobry kolega". "Bez sensu" - dodał.

Rapera w mediach społecznościowych pożegnał też wokalistka T.Love, Muniek Staszczyk.

Pisarz Jakub Żulczyk zacytował jeden z tekstów Pono. "To co po mnie zostanie, to te słowa" - napisał.

Rafał Poniedzielski urodził się 16 października 1976 roku w Warszawie. Uznawany jest za legendę polskiej sceny hip-hopowej. W 1996 roku rozpoczął działalność artystyczną w ramach duetu TPWC, który tworzył z Wojciechem "Sokołem" Sosnowskim. Razem wylansowali m.in. ogólnopolski przebój "W aucie". Rok później współtworzył kolektyw ZIP Skład. Od 1999 roku z przerwami występował w zespole Zipera. W swojej karierze pracował też m.in. z Włodim, Hemp Gru, WWO, Vieniem i Pele. Jako artysta solowy zadebiutował w 2002 roku albumem "Hołd". Ostatni, piąty, solowy album artysty to "Pondemia" z 2021 roku.