Tych polskich hitów Sławosz Uznański-Wiśniewski słucha w kosmosie

Uznański-Wiśniewski przemówił z kosmosu do Polaków: reprezentuję nas wszystkich Źródło: Axiom Space

Każdy z astronautów wybrał swój ulubiony utwór, o czym poinformowała firma Axiom Space w portalu X. "Supermoce" to utwór polskiej supergrupy Męskie Granie Orkiestra 2023, który wybrał Sławosz Uznański-Wiśniewski. Tekst napisali wspólnie Mrozu, Igo i Vito Bambino, a muzykę skomponował Kuba Galiński.

Ale to nie jedyny polski utwór, który zabrzmi na ISS. Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała na swoim profilu w serwisie Spotify listę piosenek wybraną przez Uznańskiego-Wiśniewskiego. Wśród 38 utworów znalazły się m.in. "Sirius" Alan Parsons Project, "Fly Away" Lenny'ego Kravitza, "Contact" Daft Punk i polskie: "Pocztówka z Kosmosu" Korteza i "Kosmiczne Energie" Ralpha Kamińskiego.

Czego słucha się w kosmosie? Playlisty astronautów

Dowódczyni misji Axiom-4 Amerykanka Peggy Whitson zabrała w kosmos piosenkę "Thunder" zespołu Imagine Dragons. Pilot Shubhanshu Shukla w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną słuchał utworu "Yun Hi Chala Chal" wykonywanego przez Udita Narayana, Kailasha Khera, A.R. Rahmana i Javeda Akhtara. Natomiast Tibor Kapu, członek załogi z Węgier - kawałek "Buvohely" wykonywany przez zespół Quimby oraz Gabora Barbinka, Tamasa Melega i Gabora Subicza.

Muzyka często towarzyszyła astronautom podczas przygotowań do lotów i samych podróży kosmicznych. W 2013 r. kanadyjski astronauta Chris Hadfield zasłynął w mediach społecznościowych dzięki wykonaniu "Space Oddity" na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Piosenka Davida Bowiego z 1969 r., jego pierwszy przebój w karierze, opowiada o zaginięciu astronauty "Majora Toma" w kosmicznej przestrzeni. Sam Bowie ocenił, że było to najbardziej poruszające wykonanie tego utworu, jakie kiedykolwiek usłyszał.

Kosmos był natchnieniem dla wielu twórców muzyki. Przebój Eltona Johna "Rocket Man" z 1972 r. został zainspirowany opowiadaniem Raya Bradbury'ego, pisarza zaliczanego do czołowych przedstawicieli fantastyki, autora "Kronik marsjańskich" i "451 stopni Fahrenheita", a kompozycja "Spacelab" niemieckiej grupy Kraftwerk to oda do stacji kosmicznej Skylab. Z kolei "Man on the Moon" amerykańskiej grupy rockowej R.E.M. to muzyczny hołd złożony kontrowersyjnemu komikowi Andy'emu Kaufmanowi.

Pierwszy Polak na ISS

Start rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon nastąpił w środę o godz. 8.31 czasu polskiego z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Przylądku Canaveral na Florydzie (USA). W czwartek 26 czerwca przed godziną 12 rozpoczęła się procedura dokowania kapsuły Dragon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.