"Ojciec chrzestny", "Pulp Fiction" czy "Zielona mila". 10 najlepszych filmów na Player.pl

Klasyka, wysokobudżetowe superprodukcje i coś dla najmłodszych. Oto zestawienie dziesięciu najlepszych filmów dostępnych w serwisie Player.pl (według ocen na portalu Filmweb).

1. "Ojciec chrzestny"

Ranking otwiera film, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Opowieść o sukcesji w nowojorskiej mafijnej rodzinie o włoskich korzeniach to absolutna klasyka kina. Arcydzieło w reżyserii Francisa Forda Coppoli od wielu dekad figuruje w zestawieniach najlepszych filmów w historii. Nie tylko za sprawą dopracowanej do perfekcji fabuły, ale również imponującej obsady - w role członków rodziny Corleone wcielili się m.in. Marlon Brando, Al Pacino i James Caan.

2. "Zielona mila"

Oparty na powieści Stephena Kinga dramat w reżyserii Franka Darabatona w 2000 roku nominowany był do Oscara w czterech kategoriach. Statuetki nie zdobył żadnej, ale uznanie widzów na całym świecie - jak najbardziej. Historia pogłębiającej się więzi między oczekującym na wyrok w celi śmierci czarnoskórym gigantem (Michael Clarke Duncan) a więziennym strażnikiem (Tom Hanks) jest jednym z najpopularniejszych wyciskaczy łez w annałach światowej kinematografii.

3. "Forrest Gump"

Historia niepełnosprawnego intelektualnie i fizycznie Forresta Gumpa, który zostaje miliarderem i bohaterem wojennym, to pretekst do opowieści o amerykańskiej rzeczywistości w powojennych dekadach. Dzieło Roberta Zemeckisa otrzymało sześć Oscarów, a występ Toma Hanksa w roli tytułowego bohatera został uznany za jedną z najwybitniejszych kreacji aktorskich w historii.

4. "Ojciec chrzestny II"

Kontynuację losów rodziny Corleone początkowo miał wyreżyserować Martin Scorsese. Entuzjastyczny odbiór pierwszej części skłonił jednak wytwórnię Paramount do ponownego obsadzenia na reżyserskim stołku Coppoli. Efekt ponownie był doskonały. Historia kolejnego pokolenia nowojorskiego klanu znów zebrała doskonałe recenzje, a krytycy wcale nie są zgodni co do tego, która część zasługuje na wyższe oceny.

5. "Władca Pierścieni: Powrót króla"

Produkcja z kompletnie innej bajki - i epoki - niż wyprzedzające ją tytuły. W zamykającym tolkienowską trylogię filmie zjednoczone siły Śródziemia ruszają na wielką bitwę z wojskami złowieszczego Saurona, aby odwrócić jego uwagę od Hobbitów maszerujących w kierunku Góry Przeznaczenia. Zazwyczaj bolączką filmowych serii jest obniżający się z części na część poziom. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją odwrotną - "Powrót Króla" to najlepiej oceniana produkcja oparta na powieści Tolkiena.

6. "Pulp Fiction"

Zdaniem większości krytyków - numer jeden w filmowym w dorobku Quentina Tarantino. Jules Winnefield (Samuel L. Jackoson) i Vincent Vega (John Travolta) to jeden z kultowych gangsterskich tandemów w historii kina. Przepełniona przemocą i poplątana - jak to u Tarantino - fabuła oraz świetne aktorstwo pozwoliły "Pulp Fiction" zdominować wszystkie festiwale filmowe w latach 1994-1995.

7. "Władca Pierścieni: Dwie wieże"

Druga w kolejności powstania i druga pod względem ocen część trylogii. To w "Dwóch Wieżach" rozgrywa się najbardziej imponująca scena w całej serii - bitwa Helmowym Jarze. Przy kręceniu ujęć ze starcia sił Śródziemia z wojskami Sarumana skorzystano z usług 26 tysięcy statystów. W produkcję tego filmu - podobnie jak w przypadku innych części - włożono prawie 100 milionów dolarów, jednak sukces trylogii sprawił, że pieniądze te zwróciły się z solidną nawiązką.

8. "Podziemny krąg"

Źródło: Dużej części polskich widzów znany po prostu jako "Fight Club" (to oryginalny tytuł - red.). W rolę bezimiennego narratora i głównego bohatera wcielił się będący u szczytu sławy Edward Norton. Odciągającego go od korporacyjnego stylu życia anarchistę zagrał Brad Pitt. Obaj zaprezentowali na ekranie życiową formę. Film nie został co prawda obsypany nagrodami, ale w ciągu ponad 20 lat, które minęły od jego powstania, ugruntował swoją pozycję w gronie produkcji absolutnie kultowych.

9. "Coco"

Jedyna kreskówka w zestawieniu. Głównym bohaterem historii jest Miguel - chłopiec z rodziny, w której muzyka od pokoleń jest zakazana. On jednak nie zamierza podporządkowywać się tej regule i rusza w drogę śladami swojego muzycznego idola, która prowadzi go do kolorowej i rozśpiewanej Krainy Umarłych. Trudno zestawić ten film z innymi pozycjami z tego zestawienia, ale trzeba mu oddać, że pod względem ocen wcale im nie ustępuje.

10. "Piękny umysł"

Film Rona Howarda jest fabularyzowaną biografią Johna Nasha, który w 1994 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii i matematyki. Nash cierpiał na schizofrenię paranoidalną i już w latach 50. trafił do szpitala psychiatrycznego. Nauczył się jednak żyć z chorobą i był w stanie z sukcesami kontynuować karierę naukową. W rolę Nasha w nagrodzonymi m.in. Oscarem i Złotym Globem filmie wcielił się Russel Crowe.

Autor:kgo//az

Źródło: Filmweb