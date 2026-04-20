Kultura i styl Zmarł Patrick Muldoon. Aktor znany z roli w "Żołnierzach kosmosu" miał 57 lat

Patrick Muldoon Źródło: Shutterstock

Patrick Muldoon odszedł w niedzielę w wieku 57 lat - poinformował jego menedżer w rozmowie z portalem Variety. Artysta zmarł nagle po zawale serca - informuje portal Deadline.

Patrick Muldoon nie żyje. W jakich rolach wystąpił

Muldoon w latach 1992-1995 oraz w latach 2011-2012 występował w "Dniach naszego życia", amerykańskiej operze mydlanej emitowanej od połowy lat 60. ubiegłego wieku. Grał również w serialu "Melrose Place" oraz licznych filmach telewizyjnych z przełomu wieków. Rozpoznawalność zawdzięczał m.in. roli w "Żołnierzach kosmosu" (reż. Paul Verhoeven).

W ostatnich latach wystąpił m.in. w filmie "Detektyw Marlowe" z Liamem Neesonem w roli głównej, "Impas", "Cwaniaki z Hollywood" czy "Arkansas". W przypadku tego ostatniego filmu był także producentem. Poza tym pracował przy produkcji filmów: "Plemiona Palos Verdes", "Hazardzista" czy "The Dreadful".

W ostatnim czasie pracował nad filmem "Kockroach" Matta Rossa, w którym wystąpią m.in. Chris Hemsworth, Alec Baldwin oraz Taron Edgerton. We wpisie, który opublikował na Instagramie na krótko przed śmiercią, napisał, iż jest "podekscytowany" tym, że jest częścią "tego niesamowitego przedsięwzięcia".

