Kultura i styl

Patricia Routledge nie żyje

Patricia Routledge
Patricia Routledge
Źródło: John Stillwell/PA/PAP
Nie żyje Patricia Routledge, brytyjska aktorka, której światową sławę przyniosła rola w legendarnym serialu komediowym "Co ludzie powiedzą?". Informację o śmierci 96-letniej artystki potwierdził jej agent.

"Z głębokim smutkiem potwierdzamy informację o śmierci damy Patricii Routledge, która zmarła spokojnie we śnie dziś rano, otoczona miłością" - przekazał agent aktorki w oświadczeniu dla agencji prasowej PA Media. Jak dodał, zamiłowanie artystki do pracy i kontaktu z publicznością nigdy nie osłabło, a "nowe pokolenia widzów wciąż odkrywają ją dzięki jej ukochanym rolom telewizyjnym".

Patricia Routledge miała w dorobku wiele ról teatralnych, filmowych oraz w serialach telewizyjnych. Rozpoznawalność na całym świecie zawdzięczała roli Hiacynty Bukiet w sitcomie "Co ludzie powiedzą?". Był on emitowany przez brytyjską telewizję w latach 1990-1995.

Roku później Routledge została wybrana najpopularniejszą aktorką w Wielkiej Brytanii podczas rozdania nagród BBC z okazji 60. rocznicy istnienia stacji. Serial "Co ludzie powiedzą" okazał się zaś największym produkcyjnym sukcesem BBC w historii, prawa do jego wyświetlania sprzedano ponad tysiąc razy.

Patricia Routledge nie żyje

Karierę rozpoczęła Routledge na deskach teatru w latach 50. Po występach na londyńskim West Endzie, zyskała uznanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1968 r. zdobyła nagrodę Tony Award dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w "Darling of the Day" w musicalu wystawianym na Broadwayu w Nowym Jorku. Artystka z powodzeniem występowała także w poważniejszych rolach, m.in. zagrała w "Ryszardzie III" i "Henryku V" w Royal Shakespeare Company.

Lata 80. przyniosły jej status prawdziwej gwiazdy brytyjskiej telewizji. Szczytem jej popularności były dwie nominacje do nagrody BAFTA za rolę w serialu "Co ludzie powiedzą". Następnie zagrała główną rolę emerytki, która próbuje rozwiązać zagadki kryminalne w serialu "Śledztwa Hetty Wainthropp" produkcji BBC, w latach 1996-1998.

W 2017 roku królowa Elżbieta II przyznała jej tytuł Damy Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie żyje wokalista David Roach. Kilka tygodni temu wziął ślub

Nie żyje wokalista David Roach. Kilka tygodni temu wziął ślub

Nie żyje współtwórca wielkich hitów lat 70.

Nie żyje współtwórca wielkich hitów lat 70.

Świat

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: BBC, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: John Stillwell/PA/PAP

