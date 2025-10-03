Patricia Routledge Źródło: John Stillwell/PA/PAP

"Z głębokim smutkiem potwierdzamy informację o śmierci damy Patricii Routledge, która zmarła spokojnie we śnie dziś rano, otoczona miłością" - przekazał agent aktorki w oświadczeniu dla agencji prasowej PA Media. Jak dodał, zamiłowanie artystki do pracy i kontaktu z publicznością nigdy nie osłabło, a "nowe pokolenia widzów wciąż odkrywają ją dzięki jej ukochanym rolom telewizyjnym".

Patricia Routledge miała w dorobku wiele ról teatralnych, filmowych oraz w serialach telewizyjnych. Rozpoznawalność na całym świecie zawdzięczała roli Hiacynty Bukiet w sitcomie "Co ludzie powiedzą?". Był on emitowany przez brytyjską telewizję w latach 1990-1995.

Roku później Routledge została wybrana najpopularniejszą aktorką w Wielkiej Brytanii podczas rozdania nagród BBC z okazji 60. rocznicy istnienia stacji. Serial "Co ludzie powiedzą" okazał się zaś największym produkcyjnym sukcesem BBC w historii, prawa do jego wyświetlania sprzedano ponad tysiąc razy.

Patricia Routledge nie żyje

Karierę rozpoczęła Routledge na deskach teatru w latach 50. Po występach na londyńskim West Endzie, zyskała uznanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1968 r. zdobyła nagrodę Tony Award dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w "Darling of the Day" w musicalu wystawianym na Broadwayu w Nowym Jorku. Artystka z powodzeniem występowała także w poważniejszych rolach, m.in. zagrała w "Ryszardzie III" i "Henryku V" w Royal Shakespeare Company.

Lata 80. przyniosły jej status prawdziwej gwiazdy brytyjskiej telewizji. Szczytem jej popularności były dwie nominacje do nagrody BAFTA za rolę w serialu "Co ludzie powiedzą". Następnie zagrała główną rolę emerytki, która próbuje rozwiązać zagadki kryminalne w serialu "Śledztwa Hetty Wainthropp" produkcji BBC, w latach 1996-1998.

W 2017 roku królowa Elżbieta II przyznała jej tytuł Damy Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego.