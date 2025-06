Zwiastun drugiego sezonu serialu "Pati"

Pierwsze odcinki serialu "Pati" miały premierę w 2023 roku. To spin-off głośnej produkcji TVN "Skazana" z Agatą Kuleszą w roli głównej. Patrycja Cichy (w tej roli Aleksandra Adamska) to niepokorna, młoda dziewczyna, której losy śledziło w każdym odcinku średnio 663 tys. widzów. Serial był jednym z najpopularniejszych na platformie VOD Player i zebrał mnóstwo przychylnych recenzji zarówno w kraju, jak i za granicą. W serwisie IMDB, który jest największą na świecie bazą związaną z filmami, serialami i ludźmi kina, "Pati" została oceniona przez widzów na 7,3 gwiazdki w skali do 10.

Serial "Pati". Kiedy premiera 2. sezonu

Drugi sezon "Pati" zadebiutuje na platformie Max 27 czerwca, a kolejne odcinki będą udostępniane w każdy piątek. W serwisie dostępny jest również pierwszy sezon serialu.

Co wydarzy się w 2. sezonie "Pati"

W drugim sezonie kobieta opuszcza więzienie i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pół roku spędzone w Zabrzu utwierdziło bohaterkę w przekonaniu, że to nie jej miejsce - za blisko więzienia i za daleko od morza. Wspólnie z Krystianem decydują się wrócić do rodzinnego Pucka. Nie mają pieniędzy, szukają szybkiego zarobku. Pati, z konieczności, decyduje się wystąpić o mieszkanie readaptacyjne. Będzie je dzielić z dwiema kobietami po wyrokach. Jedynym z warunków uzyskania lokum są cotygodniowe spotkania z kuratorką. Nie będzie to dla Pati łatwe. Z pozoru to formalność, w rzeczywistości - psychiczna próba sił.

"Pati 2" - kto w obsadzie

Oprócz Aleksandry Adamskiej w obsadzie zobaczymy znanych już z pierwszej serii Konrada Eleryka, Grażynę Bułkę, Inę Sobalę, Piotra Łukaszczyka oraz Marcina Sitka. Dołączą do nich m.in. Blanka Kot, Karolina Gruszka, Jadwiga Basińska, Delfina Wilkońska, Mary Pawłowska, Kuba Jankiewicz, Ditte Berkeley-Schultz, Julian Świeżewski, Karol Bernacki, Jan Litvinovich, Nam Bui Ngoc, Marcin Sztabiński i Krzysztof Surówka.

Sześcioodcinkową kontynuacja "Pati" została przygotowana przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Autorami scenariusza są Bartłomiej Ignaciuk (odcinki 1-3) oraz Katarzyna Krzysztopik (odcinki 4-6). Od strony reżyserskiej nad produkcją czuwali Adrian Panek (odcinki 1-3) oraz Bartek Ignaciuk (odcinki 4-6), a zdjęcia realizowali Łukasz Gutt (odcinki 1-3) i Klaudiusz Dwulit (odcinki 4-6). Autorem scenografii jest Maciej Fajst, kostiumów - Katarzyna Baran. Za charakteryzację odpowiadała Jolanta Madejska-Witek Producentką jest Katarzyna Czarnecka, kierownikiem produkcji natomiast - Przemysław Malec.