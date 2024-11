Księżna Kate poprowadzi zaplanowany na piątek (6 grudnia) koncert kolęd towarzyszący przedświątecznemu nabożeństwu w Opactwie Westminsterskim. W organizacji wydarzenia wesprze ją Królewska Fundacja Księcia i Księżnej Walii . Pałac Kensington poinformował w oświadczeniu, że uroczystość będzie "chwilą refleksji nad tym, jak ważne są miłość i empatia, a także jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach naszego życia". Ma docenić osoby z całej Wielkiej Brytanii, które wykazały się miłością, życzliwością i empatią wobec innych członków społeczności - głosi komunikat pałacu. Księżna chce zaś "uhonorować liczne grono osób wspierających potrzebujących - to jest osoby, które inspirowały, doradzały, pocieszały, a przede wszystkim pokazały, że miłość jest największym darem, jaki możemy otrzymać" - czytamy w oświadczeniu.

Księżna Kate poprowadzi koncert kolęd

Będzie to jeden z pierwszych oficjalnych eventów, w jakim żona następcy brytyjskiego tronu weźmie udział od czasu zakończenia chemioterapii. O zakończeniu leczenia księżna poinformowała we wrześniu. 42-latka zaznaczyła wówczas, że jej droga do pełnego wyzdrowienia będzie długa. W jednej z rozmów z reporterami książę William przyznał, że ze względu na chorobę Kate oraz Karola III ostatni rok był najtrudniejszym w jego życiu. Księżna zapowiedziała jednak, że mimo osobistych trudności weźmie w nadchodzącym czasie udział w jeszcze kilku publicznych wystąpieniach. Koncert kolęd będzie jednym z nich.