Kultura i styl

To oni wskażą polskiego kandydata do Oscara

|
Ewa Puszczyńska
Ewa Puszczyńska z Nagrodą Specjalną im. Jana Wejcherta
Źródło: TVN24 BiS
Polski Instytut Sztuki Filmowej opublikował skład tegorocznej komisji oscarowej. Jej przewodniczącą została producentka filmowa Ewa Puszczyńska, współtwórczyni między innymi "Idy" i "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego oraz "Strefy interesów" Jonathana Glazera. Polskiego kandydata poznamy 15 września.
Kluczowe fakty:
  • Polski Instytut Sztuki Filmowej zaprezentował skład tegorocznej komisji oscarowej. Jej przewodniczącą została Ewa Puszczyńska.
  • 15 września ogłoszony zostanie polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.
  • Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 15 marca 2026 roku.

W poniedziałek Polski Instytut Sztuki Filmowej poinformował, że tegorocznego polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy wybierze komisja pod przewodnictwem Ewy Pszczyńskiej. Zgodnie z regulaminem skład komisji został zaakceptowany przez amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS, znana również jako Akademia Filmowa).

Obok Puszczyńskiej w skład komisji weszli:

  • Agatha Dominik - scenarzystka, W dorobku ma między innymi takie filmy jak "Różyczka 2" oraz "Najlepszy". Obecnie w produkcji są jej dwa kolejne projekty: "Pojedynek" Łukasza Palkowskiego oraz serial "Woodhull" z Katherine Heigl w roli głównej. 
  • Kamila Dorbach - dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
  • Bartosz Konopka - reżyser i scenarzysta. Twórca między innymi nominowanego do Oscara 2010 krótkometrażowego dokumentu "Królik po berlińsku". 
  • Joanna Kos-Krauze - reżyserka i scenarzystka. Międzynarodowy rozgłos zdobyła między innymi dzięki filmom współtworzonym z nieżyjącym już mężem Krzysztofem Krauze. 
  • Hanna Raniszewska (Hania Rani) - kompozytorka, pianistka i wokalistka. W dorobku ma muzykę do wielu głośnych produkcji filmowych i telewizyjnych: "Giacometti", "Rosalie", "Wszystkie kwiaty Alice Hart", "Letnia książka" czy ostatnio "Affeksjonsverdi". 
  • Katarzyna Sobańska - scenografka filmowa, dekoratorka wnętrz, graficzka i malarka. Twórczyni scenografii do szeregu głośnych tytułów: "Ida", "Zimna wojna", "Filip" czy "Niebezpieczni dżentelmeni". 
  • Krzysztof Spór - dziennikarz filmowy, publicysta i bloger. 
  • Krzysztof Terej - producent filmowy. Współtwórca takich filmów jak "Bogowie", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Prime Time" czy "Apokawixa".
  • Grażyna Torbicka - dziennikarka, dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. 
Ewa Puszczyńska
Ewa Puszczyńska
Źródło: mat. prasowe WBD

PISF wyjaśnił również, że "po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej, pani Katarzyna Sobańska (podana i zaakceptowana w pierwotnym składzie Komisji Oscarowej) zostaje wyłączona z udziału w posiedzeniu Komisji Oscarowej, a tym samym z wyboru polskiego kandydata do Oscara". Decyzję podjęto w związku z tym, że Sobańska była zaangażowana w powstanie jednego ze zgłoszonych filmów.

O tym, który film stanie się kandydatem Polski do Oscara 2026 w kategorii najlepszy film międzynarodowy, dowiemy się podczas konferencji prasowej zaplanowanej na 15 września.

"Strefa interesów" zwiastun filmu
Źródło: Gutek Film

Oscary 2026. Najlepszy film międzynarodowy

Oscary 2026 wręczone zostaną 15 marca przyszłego roku w Los Angeles. 16 grudnia bieżącego roku ogłoszone zostaną pierwsze tzw. krótkie listy tytułów i nazwisk, spośród których wybrani zostaną nominowani. 17 stycznia 2025 r. poznamy listę nominowanych do Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

"Film międzynarodowy jest definiowany jako film pełnometrażowy (ponad 40 minut) wyprodukowany poza Stanami Zjednoczonymi i ich terytoriami z przeważającą (ponad 50 procent) ścieżką dialogową w języku innym niż angielski. Dozwolone są pełnometrażowe filmy animowane i dokumentalne" - czytamy w definicji kategorii.

Film reprezentujący dany kraj musi być wyświetlony na tym terytorium między 1 października 2024 roku a 30 września 2025 roku. Akademia Filmowa wskazuje, że ubiegający się o nominację film musi być pokazany publicznie przez co najmniej siedem kolejnych dni w komercyjnym kinie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwie szanse na oscarowe złoto. Przełomowy sukces Polaków

Dwie szanse na oscarowe złoto. Przełomowy sukces Polaków

Tomasz-Marcin Wrona
Oscary 2026 według nowych zasad

Oscary 2026 według nowych zasad

Tomasz-Marcin Wrona

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe WBD

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
