Doja Cat, The Smile oraz Playboi Carti gwiazdami Open'er Festival 2022

Open'er Festival ogłosił kolejne gwiazdy, które wystąpią na przełomie czerwca i lipca w Gdyni. Na głównej scenie wystąpi Doja Cat. Ponadto do Polski przyjedzie grupa The Smile - czyli najnowszy projekt Thoma Yorke'a, Jonny'ego Greenwooda i Toma Skinnera z Sons of Kemet. Do programu dodano także występ rapera Playboi Carti.

Open'er Festival 2022 coraz bliżej. We wtorek organizatorzy wydarzenia - agencja Alter Art - poinformowali, że do Gdyni przylecą kolejne gwiazdy, które wystąpią na płycie Lotniska Gdynia-Kosakowo. "Doja Cat, jedna z największych gwiazd współczesnego popu i rapu, co-headlinerką festiwalowej środy! Do line-upu dołączają również Playboi Carti - jedna z najbardziej intrygujących postaci współczesnej kultury hip-hopowej, oraz The Smile – wyjątkowy projekt członków Radiohead (Thom Yorke, Jonny Greenwood) i Sons Of Kemet (Tom Skinner)" - czytamy w informacji.

Doja Cat, czyli jedna z najjaśniejszych gwiazd styku popu i rapu w Stanach Zjednoczonych od lat ciężko pracowała na swoją pozycję w branży. Na koncie ma już 11 nominacji do nagród Grammy, pięć nagród American Music Awards oraz trzy MTV Video Music Award.

The Smile to najnowszy projekt członków Radiohead: Jonny'ego Greenwooda i Thoma Yorke'a oraz Toma Skinnera z grupy Sons of Kemet. Po raz pierwszy jako The Smile wystąpili w ubiegłorocznej inicjatywie festiwalu Glastonbury, pojawiając się niespodziewanie w trakcie streamingu. Na początku stycznia zaprezentowali swój pierwszy wspólny utwór "You Will Never Work In Television Again", a w ubiegłym tygodniu wydali "The Smoke" - kolejną odsłonę nadchodzącego albumu.

Open'er Festival odbędzie się miedzy 29 czerwca a 2 lipca na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo.

Open'er 2022 pełen gwiazd

Open'er Festival po raz ostatni odbył się w 2019 roku. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 impreza w 2020 roku została odwołana, podobnie jak w 2021 roku. W 2021 roku zamiast tradycyjnego festiwalu zorganizowano projekt Open'er Park - cykl kameralnych koncertów w gdyńskim parku Kolibki.

Wśród dotychczas ogłoszonych gwiazd znaleźli się m.in. Dua Lipa, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Maneskin, Megan Thee Stallion, Glass Animals, Tove Lo, Little Simz, Jessie Ware, Royal Blood, Years & Years czy Michael Kiwanuka.

Autor:tmw/kg

Źródło: tvn24.pl