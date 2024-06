Olimpijski ogień zmierza do Paryża. We wtorek amerykańska aktorka Halle Berry niosła go przez ulice Cannes. W uroczystej sztafecie uczestniczą też sportowcy i członkowie rodzin królewskich. 26 lipca zapalenie znicza zainauguruje oficjalnie tegoroczne igrzyska, które potrwają do 11 sierpnia.

Halle Berry wzięła udział we wtorkowej części uroczystej sztafety z ogniem olimpijskim. Amerykańska aktorka zapaliła powierzoną jej pochodnię, stojąc na schodach Palais des Festivals - budynku, w którym co roku odbywa się Festiwal Filmowy w Cannes. Na chwilę dołączył do niej dyrektor imprezy Thierry Fremaux.

Przemarsz wzdłuż canneńskiego bulwaru Croisette Halle Berry kontynuowała już jednak samotnie, machając do zgromadzonych po obu stronach ulicy tłumów. Po niecałych dwóch godzinach przekazała ogień kolejnej osobie w sztafecie. Dalej przemierzył francuskie Valberg i jeszcze tego samego dnia dotarł do Monako.

Halle Berry w Cannes Richard Bord/WireImage/GettyImages

Ogień przejęli książę Albert II i księżna Charlene

Tam ogień przejęli książę Albert II i księżna Charlene. Pochodnię niósł też urodzony w Monako kierowca Formuły 1 Charles Leclerc. "Jestem zaszczycony możliwością przeniesienia olimpijskiego ognia przez ulice mojego rodzimego kraju przed jego dalszą podróżą do Francji" - napisał w mediach społecznościowych sportowiec.

Rozwiń

We wtorek ogień odwiedził też symbolicznie powiązane z Olimpią miasto Antibes Juan-les-Pins oraz miejscowość Valdeblore-La Colmiane. Na koniec dnia dotarł do Nicei, gdzie uroczyście przejął go Stephane Diagan - Francuz, który jako pierwszy w historii kraju zdobył tytuł mistrza świata w biegu przez płotki na dystansie 400 metrów. W środę ogień zostanie przeniesiony przez miejscowości Rustrel, Apt, L'Isle-sur-la-Sorgue, Orange, Sorgues i Awinion. Do Paryża dotrze w dniu ceremonii otwarcia igrzysk, czyli 26 lipca.

Rozwiń

Znicz olimpijski po raz pierwszy pojawił się na igrzyskach w erze nowożytnej w Amsterdamie w 1928 roku. Sztafetę olimpijską zainaugurowano z kolei w 1936 roku w Berlinie. Wtedy udział w niej wzięło ponad 3300 osób, a trasa liczyła 3190 kilometrów.

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: ABC News, tvn24.pl