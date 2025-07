Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Przez długie lata koszmarnie się kłócili, niejednokrotnie dochodziło między nimi do fizycznych starć - nawet na scenie. W burzliwej atmosferze zakończyli działalność w 2009 roku. Wydawało się, że nie ma szans na to, że wiecznie skłóceni bracia Gallagher, czyli główna siła napędowa zespołu Oasis, jeszcze się pogodzą. 4 lipca wyszli jednak na scenę pierwszy raz po kilkunastu latach - i to trzymając się za ręce.