Trójkąt ojca, syna i wspólnej kochanki z kryminałem w tle. Nowy serial "Kod genetyczny" od marca w TVN

- Kiedy zostałem zaproszony do tego filmu producent powiedział mi, że to jest historia trójkąta miłosnego - ojca syna, dziewczyny ojca i jak się okazuje kochanki syna, więc sprawa od razu miała taki sensacyjny rumieniec w sobie. Poza tym to jest kino gatunkowe, połączenie kryminału z dramatem psychologicznym, więc ten intrygujący początek bardzo mi się spodobał w tym projekcie, a kolejna rzecz to to, że ten serial ma bardzo ciekawą konstrukcję - jest takie wydarzenie inicjujące na samym początku i później są skoki czasowe, które gdzieś wyjaśniają całą sytuację, intrygę, jak doszło do tego romansu i co się stało dalej - powiedział Panek w rozmowie z TVN24.