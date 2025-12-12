"Coraz więcej matek zaczyna otwierać trumny. I te trumny są puste" Źródło: TVN24

Od piątku na HBO Max można obejrzeć "Skradzione dzieci" - dokument o jednej najbardziej wstrząsających afer korupcyjnych w historii Europy. Dziennikarka Tamuna Museridze, podczas poszukiwań rodzinnych korzeni, w 2016 roku odkryła, że została nielegalnie adoptowana. Jej determinacja i walka z systemem pozwoliły ustalić, że co najmniej 100 tysięcy dzieci w Gruzji zostało uprowadzonych, a następnie sprzedanych.

Kadr z filmu "Skradzione dzieci" (2025) Źródło: Mariusz Janiszewski/TVN

- Uważam, że tych skradzionych dzieci jest o wiele więcej - powiedziała Museridze w TVN24 w ubiegłym tygodniu. Jak podkreśliła, 100 tysięcy to "liczba matek, które poszukują dzieci, ale są też kobiety, które zwyczajnie nie wierzą w to, że ich dzieci zostały skradzione oraz takie, które rodziły dzieci i nikt nie wiedział, co się z nimi stało".

Autorkami scenariusza filmu są Martyna Wojciechowska oraz Jowita Baraniecka, które czuwały nad produkcją również od strony reżyserskiej.

Wśród piątkowych premier HBO Max znajdziecie również pierwszy odcinek tureckiego serialu "Jasmine". Tytułowa bohaterka jest młodą kobietą ukształtowaną przez trudne realia. Jasmine pracuje jako prostytutka i marzy o życiu tak luksusowym i pełnym blasku jak to, które wiodą jej klienci. Jednocześnie zmaga się z poważną chorobą serca. Kobieta postanawia wykorzystać swoje kontakty, by znaleźć drogę do przeszczepu.

"Jasmine", reż. Cem Özüduru (2025) Źródło: mat. prasowe WBD

"Nauczyciel, który obiecał nam morze" to propozycja nie tylko dla miłośników hiszpańskiego kina. W 1935 roku Antoni Benaiges zostaje nauczycielem w odległej wiosce w północnej Hiszpanii. Obiecuje uczniom, że pokaże im morze, którego nigdy nie widzieli. 75 lat później wnuczka jednego z nich odkrywa niezwykłą historię niespełnionej obietnicy. Brak wielkich gwiazd w obsadzie nie przeszkodził obrazowi Patricii Font zrobić furorę w Hiszpanii, gdzie zarobił 1,7 miliona euro, oraz poza jej granicami, w tym we Włoszech oraz w Australii. Dziennik "The Australian" ocenił, że "pomimo wielkiego smutku, ten film jest radosny". Na platformie HBO Max od piątku.

"Nauczyciel, który obiecał nam morze", reż. Patricia Font (2023) Źródło: mat. prasowe

W sobotę z pewnością nie będą się nudzić młodsi widzowie. Tego dnia w HBO Max pojawią się animacje z dobrze znanymi bohaterami i to w świątecznym klimacie: "Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna", "Madagwiazdka" i "Kung Fu Panda: Święta, święta i Po".

Słynne "Pingwiny z Madagaskaru" czeka świąteczna misja Źródło: Player.pl

"Jasełka wszech czasów" to kolejna sobotnia premiera w świątecznym klimacie. Film w reżyserii Dallasa Jenkinsa jest adaptacją popularnego niegdyś amerykańskiego serialu telewizyjnego "The Chosen" i opowiada dzieciach, które przejmują miejskie jasełka. Czy ich psoty nauczą społeczność prawdziwego znaczenia świąt? Branżowy magazyn "Variety" ocenił film jako "dobrze obsadzoną, dobrze zrealizowaną rozrywkę dla całej rodziny". W serwisie Rotten Tomatoes 97 proc. opinii nt. obrazu jest pozytywnych.

