Nowe Horyzonty wracają. W programie 231 filmów

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu wraca z najciekawszymi filmowymi tytułami ostatnich miesięcy. W stolicy Dolnego Śląska pokazane zostaną filmy nagrodzone między innymi w Cannes, Berlinie, Wenecji, San Sebastian i na festiwalu Sundance.

Nowe Horyzonty 2021. Festiwalowe perełki w jednym miejscu

A fani kina mają sporo powodów do radości. Festiwal 12 sierpnia otworzy "Titane" Julii Ducournau, doceniony Złotą Palmą podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes. Ale to nie jedyna perełka znad Lazurowego Wybrzeża, bo zobaczyć będzie można również: "Anette" Leosa Caraxa (nagrodzonego za najlepszą reżyserię), "Kolano Ahed" Nadava Lapida i "Memoria" Apichatponga Weerasethakula (obydwa tytuły zdobyły Nagrodę Jury), "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego (nagrodzony za najlepszy scenariusz) czy "Bohater" Asghara Farhadiego. Ponadto w stolicy Dolnego Śląska pojawią się canneńskie filmy: "Vortex" Gaspara Noe, "Wszystko poszło dobrze" Francoisa Ozona, "Gorączka" Kiriłła Serebrennikowa, "Wyspa Bergmana" Mii Hansen-Love, "Paryż, 13 dzielnica" Jacquesa Audiarda, "W drogę!" Panaha Panahiego oraz "Pracodawca i pracownik" Manuela Nieto Zasa.