Kultura i styl

Nie żyje synek znanej pisarki. "Jesteśmy zdruzgotani"

Chimamanda Ngozi Adichie
Chimamanda Ngozi Adichie
Źródło: Elmar Kremser/SVEN SIMON/EPA/PAP
Rodzina znanej pisarki i feministki Chimamandy Ngozi Adichie poinformowała o śmierci jednego z jej synów bliźniaków. Nkanu Nnamdi miał 21 miesięcy. "Jesteśmy zdruzgotani" - napisano w oświadczeniu.

Niespełna dwuletni Nkanu Nnamdi, jeden z bliźniaków pisarki Chimamandy Ngozi Adichie i jej męża doktora Ivary Esege, zmarł w środę po krótkiej chorobie. Tragiczną wiadomość potwierdzili w środę współpracownicy pisarki.

Rodzina określiła stratę jako "druzgocącą". W oświadczeniu zaapelowała o uszanowanie prywatności w tym "niezwykle trudnym okresie". Poprosiła również o modlitwę i zrozumienie, gdy opłakują śmierć dziecka. 

Kim jest Chimamanda Ngozi Adichie?

Pochodząca z Nigerii, a mieszkająca w USA Chimamanda Ngozi Adichie zyskała światową sławę. Wiele jej książek ukazało się również w Polsce, między innymi "Fioletowy hibiskus", "Połówka żółtego słońca", "To coś na twojej szyi" oraz "Amerykaana". Za swoje dzieła była wielokrotnie nagradzana.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co czytać, żeby przetrwać. Pytamy pisarzy, naukowców, dziennikarzy

Co czytać, żeby przetrwać. Pytamy pisarzy, naukowców, dziennikarzy

Anna Zaleska
"Łańcuch nieszczęść" w rodzinie Kennedych. Nie żyje 35-letnia wnuczka JFK

"Łańcuch nieszczęść" w rodzinie Kennedych. Nie żyje 35-letnia wnuczka JFK

Świat

Sławę przyniosło jej również wystąpienie w 2012 roku na konferencji TED, które następnie przerodziło się w esej "Wszyscy powinniśmy być feministami". Fragmenty tego wystąpienia pojawiły się w 2013 roku jako sample w utworze Beyonce - "Flawless".

48-letnia Adichie jest kluczową postacią postkolonialnej literatury feministycznej, a w swojej twórczości podejmuje tematy związane z płcią i imigracją - pisze BBC. W 2015 roku trafiła na listę 100 najbardziej wpływowych osób według magazynu "Time".

Swoje pierwsze dziecko, córkę, urodziła w 2016 roku. Jej synowie przyszli na świat w 2024 roku.

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Elmar Kremser/SVEN SIMON/EPA/PAP

Literatura
