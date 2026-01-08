Nie żyje synek znanej pisarki. "Jesteśmy zdruzgotani"

Chimamanda Ngozi Adichie Źródło: Elmar Kremser/SVEN SIMON/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niespełna dwuletni Nkanu Nnamdi, jeden z bliźniaków pisarki Chimamandy Ngozi Adichie i jej męża doktora Ivary Esege, zmarł w środę po krótkiej chorobie. Tragiczną wiadomość potwierdzili w środę współpracownicy pisarki.

Rodzina określiła stratę jako "druzgocącą". W oświadczeniu zaapelowała o uszanowanie prywatności w tym "niezwykle trudnym okresie". Poprosiła również o modlitwę i zrozumienie, gdy opłakują śmierć dziecka.

Kim jest Chimamanda Ngozi Adichie?

Pochodząca z Nigerii, a mieszkająca w USA Chimamanda Ngozi Adichie zyskała światową sławę. Wiele jej książek ukazało się również w Polsce, między innymi "Fioletowy hibiskus", "Połówka żółtego słońca", "To coś na twojej szyi" oraz "Amerykaana". Za swoje dzieła była wielokrotnie nagradzana.

Sławę przyniosło jej również wystąpienie w 2012 roku na konferencji TED, które następnie przerodziło się w esej "Wszyscy powinniśmy być feministami". Fragmenty tego wystąpienia pojawiły się w 2013 roku jako sample w utworze Beyonce - "Flawless".

48-letnia Adichie jest kluczową postacią postkolonialnej literatury feministycznej, a w swojej twórczości podejmuje tematy związane z płcią i imigracją - pisze BBC. W 2015 roku trafiła na listę 100 najbardziej wpływowych osób według magazynu "Time".

Swoje pierwsze dziecko, córkę, urodziła w 2016 roku. Jej synowie przyszli na świat w 2024 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD