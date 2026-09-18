Kultura i styl Nie żyje Annie Dillard. Laureatka Nagrody Pulitzera miała 81 lat Oprac. Ewa Żebrowska |

Annie Dillard Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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We wtorek zmarła pisarka Annie Dillard, miała 81 lat. Informację o jej śmierci potwierdziła dziennikowi "The New York Times" Maggie Nelson, odpowiedzialna za jej literacką spuściznę. Dillard była znana z poetyckich i filozoficznych rozważań nad naturą, duchowością oraz miejscem człowieka w świecie. Przez dekady pozostawała jednym z najbardziej oryginalnych głosów amerykańskiej literatury współczesnej.

Urodziła się 30 kwietnia 1945 roku w Pittsburghu w Pensylwanii. Już jako dziecko interesowała się światem przyrody. Kolekcjonowała kamienie i owady, uczyła się gry na fortepianie oraz rysunku. Fascynacja naturą, która towarzyszyła jej od najmłodszych lat, stała się później jednym z najważniejszych motywów jej twórczości.

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Nagroda Pulitzera za książkę "Pielgrzym nad Tinker Creek"

Jej debiutem literackim był tomik wierszy "Tickets for a Prayer Wheel" (Bilety na Młynek Modlitewny). Tuż po nim w 1974 roku ukazała się nagrodzona Pulitzerem książka "Pielgrzym nad Tinker Creek", która powstała, gdy Dillard miała 28 lat. Była barwnym opisem świata przyrody otaczającego jej dom w górach Wirginii. Dzieło do dziś uchodzi za klasykę amerykańskiej eseistyki.

Breaking News: Annie Dillard, the Pulitzer Prize-winning author of the modern classic “Pilgrim at Tinker Creek,” has died at 81. https://t.co/JRwmez9tSc — The New York Times (@nytimes) September 16, 2026 Rozwiń

Jej dzieła często porównywano do utworów przyrodnika Henry’ego Davida Thoreau. Choć barwnie opisywała naturę, odrzucała twierdzenie, by była pisarką piszącą o przyrodzie, skłaniając się ku stwierdzeniu, że jest "teolożką poszukującą Boga". Swoją pierwszą powieść - "The Living" wydała w 1992 roku, wcześniej zajmując się krótszą formą literacką.

Była trzykrotnie zamężna. Z ostatnim mężem przeżyła 32 lata, aż do jego śmierci w 2020 roku - podaje "The Guardian". Ostatnie lata życia spędziła w swoim domu na półwyspie Cape Cod, zajmując się malarstwem. Jej twórczość została przetłumaczona na wiele języków. Po polsku ukazały się dwie z jej książek - "Pielgrzym nad Tinker Creek" i "Państwo Maytree".

Redagował AM