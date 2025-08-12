Taylor Swift nabyła prawa do swoich pierwszych albumów Źródło: Reuters

Na tę wiadomość fani Taylor Swift czekali dokładnie 555 dni. Tyle bowiem czasu upłynęło od momentu, kiedy amerykańska artystka ogłosiła datę premiery swojej poprzedniej płyty pt. "The Tortured Poets Department". 12 sierpnia, punktualnie o 12:12 w nocy Swift ogłosiła premierę swojego nowego, 12. już albumu. Przerwała tym samym spekulacje, jakie wybuchły po tym, jak dzień wcześniej na jej stronie pojawiło się odliczanie do tej właśnie daty i godziny.

Nowa płyta Taylor Swift - kiedy premiera

Piosenkarka poinformowała o nowej płycie w podcaście swojego partnera, Travisa Kelce pt. "New Heights", który sportowiec prowadzi wraz z bratem, Jasonem. Po północy z poniedziałku na wtorek (rano czasu polskiego) w mediach społecznościowych pojawił się fragment z rozmowy, w której piosenkarka ujawnia, że tytuł jej nowej płyty to: "The Life of a Showgirl".

Artystka pokazuje okładkę albumu, jednak jest ona zamazana. Z krótkiego filmiku nie wynika również na kiedy zaplanowano premierę płyty. Premiera całego odcinka podcastu z udziałem Swift zaplanowana jest jednak na godz. 19 w środę czasu lokalnego. Fani Swift spekulują, że wtedy ujawnione zostanie więcej szczegółów na temat płyty. Zespół zajmujący się promocją artystki przekazał, że data zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Sukcesy Taylor Swift

Taylor Swift jest laureatką 14 nagród Grammy, w tym czterech za Album Roku. W zeszłym roku zakończyła się trasa koncertowa "The Eras Tour", w ramach której piosenkarka zagrała 149 koncertów, w tym trzy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Była to najbardziej dochodowa trasa koncertowa w historii - jako pierwsza zarobiła miliard dolarów.

Poprzednia płyta 35-latki, która ukazała się 19 kwietnia 2024 roku, sprzedała się w 2,61 mln egzemplarzach w pierwszym tygodniu w USA, a magazyn "Billboard" uznał ją za płytę, która osiągnęła największą w historii liczbę odtworzeń w pierwszym tygodniu od premiery. Także Spotify informowało, że był to album, który był najczęściej słuchany w historii po pierwszych siedmiu dniach i przekroczył wtedy miliard odtworzeń.

W maju, po wieloletniej batalii, Swift odkupiła prawa do swoich sześciu pierwszych albumów od dotychczasowego właściciela - Shamrock Capital. W trakcie konfliktu o prawa do utworów, Swift nagrała ponownie cztery z sześciu pierwszych albumów. Znane są jako "Taylor's Versions".