Nagranie, na którym widać tańczącą Beatę Kozidrak w czasie utworu "OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem", zostało zarejestrowane 14 września - wynika z opisów wideo. Tego dnia Bajm występował w Szczecinie w ramach trasy z okazji 45-lecia istnienia zespołu. W ciągu kolejnych dni wyświetlony setki tysięcy razy film był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Tylko na platformie X nazwisko wokalistki Bajmu wymieniono w ostatnim czasie w ponad 1,6 tys. wpisów.

"W pewnym wieku nie wypada robić takich rzeczy", "trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny", "żałosne i smutne" - to tylko kilka przykładów komentarzy zamieszczonych w sieci. Wiele jest znacznie mocniejszych.

Psychiatrka o "wyśmiewaniu" Beaty Kozidrak: wszyscy na tym stracimy

Burzę, która rozpętała się w mediach społecznościowych po publikacji nagrania z koncertu, skomentowała psychiatrka, psychoterapeutka i prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych Maja Herman. "Dziś każda z nas powinna być jak Beata Kozidrak" - oceniła we wpisie, który zamieściła w serwisie X w środę. Jak dodała, "wyśmiewanie" Kozidrak "nie jest ani wyrafinowane, ani mądre, ani dobre, i żadnej wartości społecznej (...) nie przynosi". "Wręcz przeciwnie - większość ludzi zamknie się w sobie, wstydząc się swojej fizyczności, seksualności i ekspresji. A na końcu wszyscy na tym stracimy" - oceniła Herman.

W dalszej części wpisu stwierdziła, iż "Beata Kozidrak dostaje ciosy nie tylko dlatego, że w swoim wieku odważa się pokazywać swoją seksualność". "Ona dostaje za to, że robi to będąc kobietą. Rozebrany Mick Jagger biegający po scenie, symulując akt seksualny ze stojakiem od mikrofonu, nie wzbudza takiego oburzenia. Wtedy internet zachwyca się jego witalnością. Kiedy to samo robi Beata, krzykom i lamentom nie ma końca" - skomentowała psychiatrka i psychoterapeutka.