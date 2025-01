Joanna Kołaczkowska o tremie

- Jest trema, ponieważ to jest wystąpienie jednorazowe i to są najtrudniejsze momenty, w których trzeba się od razu i za pierwszym razem wykazać. To jest trudne, ponieważ zwykle gramy coś na scenie i mamy okazję to popróbować, grać drugi, trzeci, dziesiąty i setny raz, aż dojdzie się do perfekcji - tłumaczyła. - A tu trzeba od razu. Ja nie wiem, skąd ja tę perfekcję wytrzasnę - dodała.