Kultura i styl

Współzałożyciel Oasis rezygnuje z koncertów. Musi poddać się leczeniu

|
Zespół Oasis na scenie
Koncert Oasis w Cardiff
Źródło: Reuters/Big Brother Recordings
Gitarzysta Oasis poinformował, że robi "planowaną przerwę" podczas trasy koncertowej zespołu, stanowiącej wielki powrót słynnej grupy. Na początku tego roku u Paula "Bonehead" Arthursa zdiagnozowano nowotwór. Muzyk zamierza poddać się kolejnemu etapowi leczenia.

Grupa Oasis, która wraca z trasą koncertową po 16 latach przerwy, podczas najbliższych występów zagra bez swojego współzałożyciela. Gitarzysta Paul "Bonehead" Arthurs poinformował w oświadczeniu na swoim instagramowym profilu, że na początku tego roku zdiagnozowano u niego raka prostaty. I choć dobrze reaguje na leczenie, to teraz musi zrobić sobie przerwę na kilka koncertów.

Paul "Bonehead" Arthurs
Paul "Bonehead" Arthurs
Źródło: Mike Gray / Avalon / PAP

Krótka przerwa w występach

"Pozytywne wieści są takie, że reaguję na leczenie naprawdę dobrze, dzięki czemu mogę być częścią tej trasy. Teraz robię sobie zaplanowaną przerwę na kolejny etap leczenia, więc ominą mnie występy w Seulu, Tokio, Melbourne i Sydney". Artysta poinformował, że jest mu smutno z powodu przerwy w koncertowaniu, ale "czuje się naprawdę dobrze" i wróci, by zagrać w Afryce. 60-latek przekazał, że planuje powrót na scenę w listopadzie.

Według Chiary De Biase z Prostate Cancer UK, ​​dzieląc się otwarcie swoim doświadczeniem, artysta "zwiększa ratującą życie świadomość dotyczącą chorób wśród mężczyzn w Wielkiej Brytanii i na całym świecie". Dodała, że "rak prostaty często nie daje żadnych objawów we wczesnym stadium, ale im wcześniej się go wykryje, tym łatwiej go leczyć" - cytuje ją Sky News.

Paul "Bonehead" Arthurs i powrót Oasis

Arthurs jest jednym z założycieli Oasis, występował z grupą przez 8 lat, od 1991 roku, a ponownie dołączył do niej tuż przed trasą koncertową Live '25. Nagrał z zespołem trzy albumy, w tym przełomowe "Definitely Maybe" i "(What’s the Story) Morning Glory?", zanim odszedł z niego w 1999 roku, podczas nagrywania czwartego albumu "Standing on the Shoulder of Giants". Dołączył do zespołu Beady Eye, projektu jednego z braci Gallagher - Liama, i często występował z nim na żywo. 60-letni muzyk, po zakończeniu współpracy z Oasis, założył również zespół Parlour Flames i pracował jako DJ radiowy.

Gitarzysta już wcześniej mierzył się z chorobą nowotworową. W 2022 roku poinformował, że został uznany za "w pełni zdrowego" po wcześniejszej diagnozie raka migdałków - podaje "The Independent".

Zespół Oasis ogłosił swój powrót w sierpniu ubiegłego roku, 15 lat po odejściu z formacji w 2009 roku Noela Gallaghera. Koncerty po reaktywacji przyciągają tysiące fanów, którzy byli przekonani, że nigdy nie zobaczą już razem na scenie zwaśnionych braci.

Nie odzywali się do siebie latami. Teraz wyszli na scenę, trzymając się za ręce
Dowiedz się więcej:

Nie odzywali się do siebie latami. Teraz wyszli na scenę, trzymając się za ręce

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: BBC, The Independent, The Guardian, Sky News

Źródło zdjęcia głównego: Sammy Kogan/Abaca/PAP

Muzyka
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
