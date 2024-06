Od tego czasu artystka wielokrotnie podkreślała, że powrót na scenę jest jej celem i wielkim pragnieniem. Zdaje się, że obecnie jest on bliski realizacji. Rozmawiając z Emmą Vardy z BBC Céline Dion przyznała, że aktualnie przygotowuje się do nowego show w Las Vegas. - Ciężko pracowaliśmy nad złożeniem tego występu do kupy - przyznała wokalistka. Podkreśliła jednak, że "wraca" i "będzie na scenie". - Nie wiem, kiedy dokładnie się to stanie, ale zaufajcie mi, będę o tym krzyczeć. Nie mogę się już doczekać - dodała Dion.