Setki fanów wspierają rapera przed sądem. Za kilka dni wystąpi w Warszawie

Prostest fanów grupy Kneecap przed sądem w Londynie

Liam Óg Ó hAnnaidh to raper grupy Kneecap, znany pod pseudonimem scenicznym Mo Chara. Hasło "Free Mo Chara", czyli "Uwolnić Mo Charę" było głównym motywem protestu setek osób zebranych w środę przed sądem rejonowym w Londynie. Członek grupy z Irlandii Północnej, która zdobyła popularność na całym świecie, rapując w języku irlandzkim, stanął przed obliczem sprawiedliwości oskarżony o wspieranie terroryzmu.

Kneecap. Oskarżenie o wspieranie terroryzmu

Zespół z Belfastu nie ukrywa, że popiera Palestyńczyków, a na jego koncertach regularnie pojawiają się - obok barw Irlandii - flagi Palestyny. Jak przypomina CNN, w kwietniu Londyńska Policja Metropolitalna wszczęła dochodzenie po tym, jak w internecie pojawiło się nagranie, na którym Mo Chara miał na koncercie "eksponować flagę na znak poparcia dla libańskiej organizacji Hezbollah", uznanej przez Wielką Brytanię za organizację terrorystyczną.

Choć sam muzyk zaprzeczał zarzutom, twierdząc że nie popiera Hezbollahu, a oskarżenie nazwał "karnawałem odwracania uwagi" od wydarzeń w Strefie Gazy, w środę stanął przed sądem rejonowym Westminster w Londynie. Sama rozprawa nie trwała długo. Jak pisze CNN, Ó hAnnaidh, który przybył do sądu w towarzystwie kolegów zespołu, zdołał jedynie podać swoje dane osobowe. Po wniosku obrońców o umorzenie prowadzący sędzia postanowił odroczyć rozprawę do 26 września, kiedy to ogłosi swoją decyzję.

Protest fanów zespołu Kneecap przed sądem w Londynie Protest w sprawie rapera Mo Chary z zespołu Kneecap przed sądem w Londynie Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL Liam Óg Ó hAnnaidh, czyli Mo Chara z grupy Kneecap przed budynkiem sądu w Londynie Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL Protest fanów zespołu Kneecap przed sądem w Londynie Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL Fanka zespołu Kneecap przed sądem w Londynie Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL

Po wyjściu z sądu członków zespołu przywitał tłum fanów domagających się wycofania zarzutów przeciwko muzykowi. Protestujący gromadzili się tam od rana, stając na obszarze wyznaczonym przez londyńską policję. Ta już dzień wcześniej ogłosiła ograniczenie zgromadzenia do wyznaczonego miejsca na zewnątrz sądu, by "zapobiec poważnym zakłóceniom".

Kneecap w Polsce

Zespół Kneecap został założony w 2017 roku w Belfaście przez raperów Mo Charę (Liam Óg Ó hAnnaidh) i Móglaí Bapa (Naoise Ó Cairealláin) oraz DJ-a Próvaía (JJ Ó Dochartaigh). Jak przypominała niedawno w portalu tvn24.pl Martyna Nowosielska-Krassowska, inspiracją dla ich pierwszego utworu "C.E.A.R.T.A.", było przyłapanie Móglaí razem z jego przyjacielem przez policję na robieniu graffiti z napisem "cearta" (po irlandzku - prawa). Piosenka miała być tylko zabawą, ale stała się viralem.

W 2024 roku premierę miała komedia "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja", opowiadająca w dość przerysowany sposób o powstaniu zespołu, a w tle - o walce o językową tożsamość. Jedną z ról zagrał Michael Fassbender, a w członków zespołu wcielili się oni sami. Film odniósł duży sukces. Był m.in. pierwszym irlandzkojęzycznym filmem na prestiżowym festiwalu Sundance, gdzie zgarnął nagrodę publiczności - NEXT Audience Award, a w Wielkiej Brytanii zdobył sześć nominacji do BAFTA i statuetkę "za wybitny brytyjski debiut". Pojawił się nawet na krótkiej liście propozycji do nominacji oscarowych.

Kneecap podczas koncertu na festiwalu Glastonbury Źródło: ANDY RAIN/PAP/EPA

Grupa pojawia się na największych festiwalach. Już 18 września wystąpi jako główna gwiazda na londyńskiej Wembley Arena. Kneecap był jedną z głównych gwiazd ostatniego Off Festival w Katowicach. Fani z Polski będą mieli okazję zobaczyć zespół ponownie - już 1 września wystąpią w warszawskiej Stodole. Bilety na koncert wyprzedały się błyskawicznie.